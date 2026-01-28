A- A+

Sport Roger lamenta falta de "lucidez" do Sport contra Maguary e garante atuação melhor no clássico No primeiro jogo longe do Recife, Leão ficou no empate com uma apresentação irregular

Após o empate em 1x1 com o Maguary, em Bonito, o técnico do Sport, Roger Silva, afirmou que esperava mais do clube rubro-negro no duelo da tarde desta quarta-feira (28), pela 6ª rodada do Estadual. O treinador lamentou a falta de "lucidez", mas valorizou o ponto conquistado no Interior diante da dificuldade do campeonato.

"A negativa é sobre nós. Nosso comportamento foi abaixo do esperado. Talvez a parte física tenha pesado por ser o terceiro jogo seguido. Temos que ressaltar, alguns atletas chegando e tendo que jogar, outros numa sequência de três jogos. Horário e gramado estavam ruins para todos, não podemos ficar culpando isso", iniciou Roger.

"Faltou um pouco mais do nosso comportamento, eu esperava mais isso de nós, de duelos, de lucidez no terço final, algo que deixamos a desejar um pouco hoje. Vamos valorizar o ponto, no segundo tempo fomos melhores, poderíamos ter feito dois gols, teve impedimento no detalhe. É limpar a mente para daqui a pouco pensar no clássico" prosseguiu.

Diante da atuação irregular longe do Recife, Roger garantiu que o torcedor verá um Sport diferente perante o Santa Cruz, sábado (31), na Ilha do Retiro, pelo Clássico das Multidões válido pela última rodada. O confronto vale vaga direta na semifinal do Pernambucano.

"A preparação agora é descanso. Não tem o que fazer. Foi um jogo difícil, gramado alto, você toma gol no início e tem que tentar propor durante o tempo todo. É recuperar os caras, levar vídeo e corrigir para entregar uma atuação que o torcedor merece", salientou.

"Nosso torcedor estará lá, a casa estará cheia. Estou com saudade da Ilha do jeito que conheço e pode ter certeza que, sem sombras de dúvidas, vamos entregar uma atuação melhor que a de hoje", finalizou.

