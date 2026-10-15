Sport lança camisa "all black" em homenagem às revoluções de Pernambuco

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O Sport apresentou, nesta quinta-feira (15), o seu novo terceiro uniforme para o fim da temporada. Produzida em parceria com a empresa italiana Kappa, a camisa adota o estilo all black e traz como conceito o lema "Pernambuco, terra de coragem", em referência aos movimentos revolucionários e à história do estado.





O modelo sucede a camisa alternativa de 2025, que homenageava a cidade do Recife, tendo o azul como cor predominante. Desta vez, o design aposta na cor preta em toda a estrutura, com o escudo do clube e as marcas dos patrocinadores aplicados em padrão monocromático.



Entre os elementos do uniforme, destacam-se a estrela da bandeira da Revolução Pernambucana de 1817 e datas históricas gravadas nas mangas, como a Insurreição Pernambucana em 1645, a Guerra dos Mascates em 1710 e a Revolta Praieira em 1848.







O lançamento contou com um teaser na Tv Sport, no Youtube, e nas redes sociais do clube, apresentado o conceito e a ligação entre a coragem pernambucana e a história clube.



Ao site do Leão, o diretor de Marketing e Negócios Rubro-negro, Henrique Aguiar, afirmou que o novo uniforme expõe a conexão entre Pernambuco, o Sport e a torcida.



"Cada uniforme é uma oportunidade de fortalecer a marca e a conexão com a nossa torcida. Partimos da nossa história para construir o conceito, orientar os detalhes da camisa e dar significado ao produto. É um trabalho que conecta criação, identidade e negócio, com uma entrega que o torcedor tenha orgulho de vestir. Se Pernambuco foi país, o Sport é a nossa seleção. É esse sentimento de pertencimento que queremos levar para a camisa", detalhou.



Vendas

As vendas acontecem na loja Cazá do Sport, na Ilha do Retiro. Pela manhã, a comercialização foi restrita aos sócios do clube, sendo aberta ao público geral e no site oficial a partir das 16h.



Segundo o Sport, as vendas em shoppings foram suspensas temporariamente por problemas internos relatados pela gestora dos centros comerciais.



O Leão também informou que as peças masculinas com a marca da casa de apostas Betnacional foram produzidas antes da Medida Provisória nº 1.394/2026.



A comercialização do estoque antigo, assim, é permitida com base na Nota Técnica nº 3/2026 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), por não se tratar de uma nova ação de publicidade.





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