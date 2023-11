Sport lança camisa em reflexão ao mês da Consciência Negra; confira

A- A+

Novembro é o mês que celebra a Consciência Negra. Uma data que relembra as lutas dos movimentos negros pelo fim da descriminação racial e opressão causada pelos tempos de escravidão. Apoiando a causa, o Sport lançou, nesta quarta-feira (01), uma nova camisa que rearfima a importância do legado afro-brasileiro.

Segundo o clube, a camisa especial é um tributo à força, resiliência e inegável contribuição da comunidade negra em todos os âmbitos da sociedade, como também no futebol. Na altura do peito, o vestimenta conta com um patch com os dizeres: "Luta, resistência e orgulho".

A nova camisa do clube já está disponível em todas lojas físicas da Cazá do Sport e muito em breve também estará no catálogo do site oficial dos produtos do Rubro-negro pernambucano.

