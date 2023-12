Sport lança camisa especial "Sport White"

A- A+

Com a proximidade das festas de Fim de Ano, o Sport decidiu lançar uma camisa especial para o torcedor rubro-negro celebrar a passagem de 2023 para 2024. Nas redes sociais, o Leão anunciou o lançamento do “Sport White”, uniforme da cor branca. O modelo estará disponível para venda no site www.cazadosport.com.br a partir da próxima segunda (11). O produto também será comercializado em todas as lojas físicas. (Ilha do Retiro e Shoppings: RioMar, Tacaruna, Plaza, Recife e Guararapes).

