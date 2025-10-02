A- A+

Sport Sport lança camisa Outubro Rosa 2025 e reforça campanha de prevenção ao câncer de mama Clube pernambucano mantém parceria com a Umbro e a FEMAMA pelo quinto ano consecutivo na luta pela conscientização da saúde da mulher

O Sport Club do Recife anunciou, nesta quinta-feira (2), o lançamento da camisa Outubro Rosa 2025. A iniciativa, em parceria com a Umbro e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), chega à quinta edição com o mote “Um toque pela vida”, reforçando a importância do autoexame e da prevenção no diagnóstico precoce do câncer de mama.

Parceria com impacto social

Parte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinado à FEMAMA, que atua em todo o país ampliando o acesso das mulheres ao diagnóstico ágil e ao tratamento de qualidade. De acordo com a presidente fundadora da instituição, Dra. Maira Caleffi, a união com o futebol amplia o alcance da mensagem:

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, falamos de exames anuais de rastreamento e de hábitos de cuidado com o corpo, como alimentação equilibrada e atividade física regular. O esporte tem papel essencial para levar essa informação a mais pessoas”, destacou.

Design com mensagem

A nova camisa rosa apresenta grafismos florais que simbolizam resistência, persistência e força das mulheres. O uniforme também traz, no interior, uma etiqueta da FEMAMA com informações sobre a campanha e a relevância da data.

Segundo Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport, a peça ultrapassa o campo esportivo.

“A camisa é símbolo, voz e identidade. Com o Outubro Rosa não é diferente. O futebol tem força para transformar e conscientizar.”

Já o diretor da Umbro no Brasil, Eduardo Dal Pogetto, reforçou o caráter social da parceria.

“Mais do que vestir torcedores, vestimos uma causa. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa.”

Versões disponíveis

A camisa Outubro Rosa 2025 chega ao mercado em duas versões: Jogador e Torcedor. Os modelos contam com diferenças no tecido, nos detalhes de manga, barra, gola e acabamento interno. As peças estarão disponíveis nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil.

Onde comprar

As vendas começam nesta quinta-feira (2) nas Lojas PST da Ilha do Retiro, em shoppings do Recife e no site oficial do clube. O uniforme também poderá ser adquirido pelo e-commerce da Umbro.

