Sport lança nova camisa em alusão ao Outubro Rosa

O Sport lançou, neste domingo (1º), a nova camisa rosa do clube para o restante da temporada. Em parceria com a fornecedora de material esportivo, Umbro, o uniforme faz alusão ao Outubro Rosa. Mês de conscientização sobre a prevenção dao câncer de mama.

Parte da renda das vendas da nova camisa será destinada à Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). Órgão que apoia as mulheres no intuito de combater a doença.

A comercialização dos uniformes iniciaram neste domingo. O modelo masculina custa R$ 299, o feminino R$ 269 e o infantil R$ 199. Eles podem ser comprados nas lojas oficiais da Cazá do clube e também nos canais oficiais da Umbro.

Futebol Internacional Osimhen reafirma amor pelo Napoli para encerrar polêmica do TikTok