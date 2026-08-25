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Inclusão Sport lança programa de inclusão que leva alunos da rede pública para jogos na Ilha do Retiro Torcedor Nota 10 receberá primeiros contemplados em 10 de setembro, no jogo entre o Leão e a Ponte Preta

O Sport irá lançar, nesta quarta-feira (26), na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, o programa Torcedor Nota 10. O projeto de inclusão social, voltado para alunos da rede pública, vai permitir que jovens possam acompanhar jogos do Leão gratuitamente na Ilha do Retiro.

Serão contemplados estudantes das redes estadual e municipal de todo o estado. O primeiro grupo será composto por alunos da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, na partida entre o Rubro-negro e a Ponte Preta, agendada para 10 de setembro, pela 27ª rodada da Série B.

"O Torcedor Nota 10, é um programa que não só aproxima o Clube de um público que tem a necessidade de participar mais do Sport, mas também chega junto de estudantes, de todas as classes sociais, isso é muito a cara do Sport”, falou o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, ao site oficial do clube.

De acordo com o divulgado pelo Sport, as instituições que vão participar do programa serão definidas pelo poder público. Além disso, o deslocamento dos alunos até a Ilha será de responsabilidade do governo e das prefeituras.

A iniciativa, inédita em Pernambuco, ainda vai oferecer aos estudantes outras experiências na Ilha do Retiro, como interação exclusiva e ativações especiais. Entre elas, com os mascotes Léo e Nina.

Após os jogos, os alunos que participarem da experiência vão receber um certificado. A escola receberá uma camisa oficial para a realização de um sorteio entre os estudantes. O projeto ainda incentiva uma atividade pedagógica para que os jovens criem redações em sala de aula sobre a vivência no estádio.

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