Sport lança programa de inclusão que leva alunos da rede pública para jogos na Ilha do Retiro
Torcedor Nota 10 receberá primeiros contemplados em 10 de setembro, no jogo entre o Leão e a Ponte Preta
O Sport irá lançar, nesta quarta-feira (26), na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, o programa Torcedor Nota 10. O projeto de inclusão social, voltado para alunos da rede pública, vai permitir que jovens possam acompanhar jogos do Leão gratuitamente na Ilha do Retiro.
Serão contemplados estudantes das redes estadual e municipal de todo o estado. O primeiro grupo será composto por alunos da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, na partida entre o Rubro-negro e a Ponte Preta, agendada para 10 de setembro, pela 27ª rodada da Série B.
"O Torcedor Nota 10, é um programa que não só aproxima o Clube de um público que tem a necessidade de participar mais do Sport, mas também chega junto de estudantes, de todas as classes sociais, isso é muito a cara do Sport”, falou o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, ao site oficial do clube.
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De acordo com o divulgado pelo Sport, as instituições que vão participar do programa serão definidas pelo poder público. Além disso, o deslocamento dos alunos até a Ilha será de responsabilidade do governo e das prefeituras.
A iniciativa, inédita em Pernambuco, ainda vai oferecer aos estudantes outras experiências na Ilha do Retiro, como interação exclusiva e ativações especiais. Entre elas, com os mascotes Léo e Nina.
Após os jogos, os alunos que participarem da experiência vão receber um certificado. A escola receberá uma camisa oficial para a realização de um sorteio entre os estudantes. O projeto ainda incentiva uma atividade pedagógica para que os jovens criem redações em sala de aula sobre a vivência no estádio.