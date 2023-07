A- A+

SPORT Sport lança promoção de ingressos para os próximos quatro jogos na Ilha; veja valores e como comprar As vendas do combo iniciam nesta terça-feira (25), às 14h, e se estendem até a sexta-feira (26), ou até os bilhetes esgotarem

Após terminar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 35 pontos, ao vencer o Sampaio Corrêa na última rodada, e com a segunda etapa da competição prestes a começar, o Sport precisa, cada vez mais, do apoio da torcida nos jogos em casa para manter o sonho do acesso de pé.



Para isso, o clube lançou uma promoção para os próximos quatro jogos na Ilha do Retiro - a começar pelo duelo contra o CRB, nesta sexta-feira (28), marcada para as 21h30.

A iniciativa contempla quatro setores do estádio - cadeiras centrais, especiais, ampliação e arquibancada frontal – e terá carga limitada de bilhetes. As vendas do combo iniciam nesta terça-feira (25), às 14h, e se estendem até a sexta-feira (26), ou até os bilhetes esgotarem.

Os jogos contemplados pela promoção são, além do duelo contra o CRB, os confrontos cntra o Novorizontino (05/08), Ituano (22/08) e Criciúma (29/08). Para adquirir os ingressos, será preciso acessar a plataforma oficial do Sport, disponível neste link.

Confira abaixo os valores, setores e tipos de ingressos disponíveis.

Arquibancada frontal: R$ 140 – o ingresso de cada jogo sai a R$ 35

Assentos especiais: R$ 160 – o ingresso de cada jogo sai a R$ 40

Cadeiras de ampliação: R$ 200 – o ingresso de cada jogo sai a R$ 50

Cadeiras centrais: R$ 300 – o ingresso de cada jogo sai a R$ 75



A venda começa nesta terça, às 14h, de forma exclusivamente virtual: https://t.co/wbIHNgTeAu. #EuVouPraIlha pic.twitter.com/htptXwZxi9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 24, 2023

