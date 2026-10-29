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Sport lança sexta edição do Torcedor Nota 10 no Agreste de Pernambuco

Alunos de João Alfredo poderão acompanhar a partida entre o Leão e o Goiás, na última rodada da Série B

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Alunos da rede municipal de João Alfredo contemplados na sexta edição do programa Torcedor Nota 10Alunos da rede municipal de João Alfredo contemplados na sexta edição do programa Torcedor Nota 10 - Foto: Jorge Fontes / SCR

O Sport lançou, na última quarta-feira (28), a sexta edição do programa Torcedor Nota 10, desta vez em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. A ação aconteceu no Ginásio Poliesportivo Djair Santos e reuniu cerca de 2 mil pessoas. Foi a primeira vez que a iniciativa chegou a um município da região.

O programa busca promover a inclusão social por meio do esporte e aproximar estudantes da rede pública do clube rubro-negro. Como parte da ação, alunos da rede municipal de João Alfredo terão a oportunidade de assistir ao jogo entre Sport e Goiás, marcado para o dia 14 de novembro, na Ilha do Retiro.

O evento contou com a participação do atacante Arthur Maron e do goleiro Adriano, além do mascote Léo, que interagiu com as crianças e distribuiu brindes. Também estiveram presentes o CEO do Sport, Felipe Ximenes, o prefeito de João Alfredo, José Martins, e representantes das secretarias municipais de Esportes e Educação.

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Durante a programação, os jogadores destacaram a importância da iniciativa para a aproximação entre o clube e os torcedores. O goleiro Adriano ressaltou que o contato com as crianças também serve de motivação para os atletas.

“Eu já fui criança e um dia tive o sonho de ser jogador de futebol. Hoje, estar aqui e sentir todo esse carinho me faz lembrar da minha infância e me empenhar cada vez mais para fazer a alegria e o sorriso deles”, afirmou.

Já Arthur Maron destacou o papel do projeto na formação de novos torcedores. Para o atacante, ações como essa contribuem para fortalecer a identificação das crianças com o Sport e ampliar a paixão pelo clube.

Entre os estudantes, a expectativa é de conhecer a Ilha do Retiro e acompanhar uma partida do Leão de perto. A iniciativa busca proporcionar essa experiência a jovens que ainda não tiveram a oportunidade de visitar o estádio.

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