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Sport Sport lança sexta edição do Torcedor Nota 10 no Agreste de Pernambuco Alunos de João Alfredo poderão acompanhar a partida entre o Leão e o Goiás, na última rodada da Série B

O Sport lançou, na última quarta-feira (28), a sexta edição do programa Torcedor Nota 10, desta vez em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. A ação aconteceu no Ginásio Poliesportivo Djair Santos e reuniu cerca de 2 mil pessoas. Foi a primeira vez que a iniciativa chegou a um município da região.

O programa busca promover a inclusão social por meio do esporte e aproximar estudantes da rede pública do clube rubro-negro. Como parte da ação, alunos da rede municipal de João Alfredo terão a oportunidade de assistir ao jogo entre Sport e Goiás, marcado para o dia 14 de novembro, na Ilha do Retiro.

O evento contou com a participação do atacante Arthur Maron e do goleiro Adriano, além do mascote Léo, que interagiu com as crianças e distribuiu brindes. Também estiveram presentes o CEO do Sport, Felipe Ximenes, o prefeito de João Alfredo, José Martins, e representantes das secretarias municipais de Esportes e Educação.

Durante a programação, os jogadores destacaram a importância da iniciativa para a aproximação entre o clube e os torcedores. O goleiro Adriano ressaltou que o contato com as crianças também serve de motivação para os atletas.

“Eu já fui criança e um dia tive o sonho de ser jogador de futebol. Hoje, estar aqui e sentir todo esse carinho me faz lembrar da minha infância e me empenhar cada vez mais para fazer a alegria e o sorriso deles”, afirmou.

Já Arthur Maron destacou o papel do projeto na formação de novos torcedores. Para o atacante, ações como essa contribuem para fortalecer a identificação das crianças com o Sport e ampliar a paixão pelo clube.

Entre os estudantes, a expectativa é de conhecer a Ilha do Retiro e acompanhar uma partida do Leão de perto. A iniciativa busca proporcionar essa experiência a jovens que ainda não tiveram a oportunidade de visitar o estádio.

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