Sport larga bem na Série B e bate Amazonas fora de casa, na Arena da Amazônia

A- A+

Pela primeira rodada da Série B de 2024, o Sport bateu o Amazonas pelo placar de 3x2, na Arena da Amazônia. Neste sábado (20), Romarinho, Gustavo Coutinho e Luciano Castán marcaram para o time rubro-negro. Já para os amazonenses, Matheusinho e Jô descontaram para o time da casa.

Como já é de costume da equipe do Sport, o time partiu para cima do adversário desde o primeiro momento de jogo. Logo aos três minutos, Pedro Lima encontrou Gustavo Coutinho invadindo a área. O camisa 9 finalizou de primeira e levou perigo à meta adversária.

Os times a partir de então trocaram algumas oportunidades mas não chegavam com tanto perigo. Até que aos 27, Felipe arriscou de fora da área e obrigou o goleiro adversário espalmar, mas a bola foi para frente, na direção de Gustavo Coutinho, que cabeceou mas mandou para fora.

Três minutos depois, o Leão não perdoou o vacilo do goleiro. Barletta levantou na área, a bola quicou um pouco antes de chegar em Edson Marden, que deixou ela escapar, deixando no pé de Romarinho, que só empurrou para o gol vazio e abriu o placar do jogo.

Mesmo com a vantagem no placar, o Sport não recuou e continuou pressionando. Aos 37, o Rubro-negro chegou duas vezes. Na primeira, Dominguez invadiu a área, ficou de frente pro gol mas não finalizou e tentou o passe, a defesa mandou para a linha de fundo. Na cobrança do esquinado, Castán finalizou dentro da pequena área, mas mandou por cima do gol.

Aos 40 minutos, o Amazonas chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro Wagner do Nascimentos - provável falta de Filipinho em Patric -, mas o VAR chamou para revisar e a marcação foi anulada.

Na volta do intervalo, o Leão voltou com tudo. Depois de uma cobrança de escanteio em favor do Amazonas aos três minutos, a bola sobrou no pé de Romarinho, que cortou dois adversários, enxergou Gustavo Coutinho partindo em direção ao gol e com um passe reto, cortando toda a defesa, deixou o camisa 9 sozinho de frente para o goleiro, que só precisou deslocar para ampliar o marcador.

Coutinho estava muito ligado no jogo. Aos 16, o atacante recebeu mais um bola nas costas da defesa, invadiu a área, mas ficou sem muito ângulo e disparou para fora.

Mas a Onça Pintada resolveu responder. Aos 20, Matheusinho carregou e tabelou com Ênio, o camisa 23 ficou de frente para Caíque França e mandou cruzado, rasteiro, para diminuir.

O Leão sentiu o bom momento do adversário e decidiu acabar com a festa amazonense. Quatro minutos depois, em cobrança de falta, Filipinho levantou na cabeça de Luciano Castán, que subiu alto, testando para baixo, devolvendo a vantagem em dois gols para o Sport.

Ainda assim, a Onça se mostrou muito valente e não desistiu da partida. Aos 40, Jô teve o seu gol anulado por impedimento. Mas seis minutos depois, já nos acréscimos, o experiente centroavante recebeu na pequena área, driblou o goleiro rubro-negro e pôs fogo no final da partida.

Ficha Técnica

Amazonas 2

Edson Marden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Jimenez (Judá), Xavier e Diego Torres (Ênio); Igor Bolt (Matheusinho), William Barbio (Bruno Lopes) e Sassá (Jô). Técnico: Adilson Batista

Sport 3

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Leandro Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Dominguez (Fabinho) e Titi Ortíz (Pedro Vilhena); Barletta (Pablo Dyego), Romarinho (Riquelme) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso

Local: Arena da Amazônia (Manaus/AM)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Fabrício Dominguez, Titi Ortíz e Zé Roberto (S) Jimenez (A)

Gols: Romarinho aos 30 do 1T, Gustavo Coutinho aos 3 do 2T e Luciano Castán aos 24 do 2T (S) Matheusinho aos 20 do 2T e Jô aos 46 do 2T (A)

Público: 6.497



Veja também

Sport Mariano Soso se mostra feliz com desempenho do Sport, mas cobra mais capricho na finalização