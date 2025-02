A- A+

Sport No Sport, Lenny Lobato celebra melhor momento da carreira: "tenho que aproveitar" Jogador participou de cinco jogos do Leão na temporada e é o artilheiro da equipe em 2025

Em meio ao rodízio feito pelo técnico Pepa neste início de temporada no Sport, um dos jogadores que está sabendo aproveitar a situação é o atacante Lenny Lobato. Dos nove jogos do clube em 2025, o atleta participou de cinco e marcou quatro gols.

Aos 24 anos, Lenny é o artilheiro rubro-negro no ano e comentou a melhor fase vivida até aqui na curta carreira. Na goleada sobre o Maguary, por 5x0, ele marcou dois gols, após entrar no segundo tempo.

"Melhor marca não só com a camisa do Sport, mas também na minha carreira. Todos esses anos que venho trabalhando é para isso, para ter números bons e render dentro de campo", falou Lenny.

"Futebol é momento, o meu é agora e tenho que aproveitar. É continuar trabalhando para melhorar", seguiu.

BASTIDORES DO AR! Teve goleada na Ilha do Retiro, grande estreia, golaços e muito mais! Assista a como foi Sport 5x0 Maguary pelas lentes da TV Sport e se inscreva: https://t.co/bnWqeeojzL pic.twitter.com/vDM6lxQwOK — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 10, 2025

Depois de acumular poucas participações entre a equipe principal e alternativa do Vélez Sarsfield, entre 2020 e 2022, Lobato passou a ser utilizado com mais frequência no clube argentino em 2023.

Na ocasião, foi acionado em 22 partidas naquele ano, onde marcou seu primeiro gol como profissional e ainda ajudou com duas assistências. Já em 2024, foram 19 partidas pelo antigo clube e dois gols, antes de chegar à Ilha do Retiro.

Pelo Leão, foi contratado por empréstimo para ajudar durante a campanha do acesso da Série B. Não marcou gols, mas deu um passe na goleada sobre a Ponte Preta, fora de casa, na reta final da competição.

Com Lenny, o Sport volta a entrar em campo nesta terça-feira (11). Às 21h30, o Leão encara o Sousa-PB, no Marizão, na Paraíba, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

FAZ TEU NOME! pic.twitter.com/JLufUlDxVE — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 9, 2025

