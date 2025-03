A- A+

Sport Destaque do Sport, Lenny Lobato soma oito participações em gols no ano Contra o Decisão, atacante contribuiu com uma assistência na vitória por 3x0

O ano de 2025 já é o melhor de Lenny Lobato na carreira. Em números, o camisa 77 do Sport é o jogador com mais participações em gols (8) na temporada. No último domingo, o atacante distribuiu mais uma assistência, no primeiro gol da equipe diante do Decisão, garantindo a vaga para a semifinal do campeonato.

"Fico feliz em estar contribuindo para as vitórias junto dos meus companheiros. Sabemos da grandeza e do peso que é vestir essa camisa e o torcedor pode ter certeza que daremos tudo dentro de campo pra superarmos as dificuldades e sairmos com o resultado positivo", comenta o atleta.

Só na partida contra o Decisão, foram 10 chances claras em que Lenny poderia ter contribuído para a equipe do Sport balançar as redes: 5 chutes a gol e 5 passes decisivos para seus companheiros. Ele foi titular durante 88 minutos no confronto.

"Quando a individualidade aparece é porque o coletivo está funcionando como o planejado. Nós treinamos, nos preparamos durante a semana para poder chegar na hora do jogo e atuarmos da melhor maneira possível, dentro das nossas estratégias. Hoje, eu estou contribuindo com os gols, com os passes... Mas certamente tudo é fruto de um trabalho que é construído antes dos noventa minutos", afirma o camisa 77.

O próximo compromisso de Lenny e seus companheiros pelo Pernambucano será no clássico contra o Santa Cruz, no próximo sábado (8), ás 16h30. Mas antes, o Sport vira a chave para enfrentar a equipe do CRB, na noite desta quarta-feira (5). A bola está marcada para começar a rolar às 21h30, na Ilha do Retiro.

