Reforço Sport anuncia contratação do atacante Léo Pereira Jogador chega por empréstimo junto ao CRB, com contrato válido até o fim de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo

O Sport oficializou, na manhã desta sexta-feira (1º), a contratação por empréstimo do atacante Léo Pereira, de 25 anos.

O jogador chega por empréstimo junto ao CRB, com contrato válido até o fim de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo.





Além da equipe alagoana, Léo Pereira tem passagens por Ituano, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Vitória-BA, último clube em que atuou. O atacante também jogou no Marítimo, de Portugal.

Neste ano, Léo jogou 25 jogos, sendo 15 pelo CRB e 10 pelo Vitória. No Galo, o jogador marcou um gol e deu três assistências, enquanto no Rubro-negro baiano o atacante não balançou as redes.

Léo se apresentou ao Sport na última terça-feira (29), realizou exames e avaliações junto ao departamento médico rubro-negro e já está integrado ao elenco.

O atacante é o oitavo reforço anunciado pelo Sport nesta janela de transferências. Antes dele, foram anunciados o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez e Matheusinho.

