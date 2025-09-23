Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport: Léo Pereira celebra primeira vitória na Ilha do Retiro neste Brasileirão

Atacante vem sendo titular da equipe com o técnico Daniel Paulista

Reportar Erro
Léo Pereira, atacante do Sport Léo Pereira, atacante do Sport  - Foto: Paulo Paiva/SCR

Na última rodada do Brasileirão, o Sport derrotou o Corinthians por 1x0 e conquistou três pontos fundamentais para a sequência da competição. Essa vitória foi a primeira do Leão na Ilha do Retiro no Brasileirão.  

Leia também

• Torcida do Sport se faz presente na Ilha do Retiro, apesar de campanha ruim do time na Série A

• Sport reconhece erro na Ilha do Retiro em jogo contra o Corinthians e pede desculpas à torcida

• Sport: vitória contra Corinthians registrou a maior renda da história da Ilha do Retiro

O atacante Léo Pereira destacou a vitória importante contra os paulistas e prega foco para os próximos embates. 

“Foi um jogo muito duro contra o Corinthians nesta última rodada, com muito trabalho de todo o grupo e da comissão técnica. Fizemos valer o apoio da torcida na Ilha do Retiro e alcançamos uma vitória fundamental”, afirmou Léo Pereira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

 

“Temos de trabalhar ainda mais forte nesta semana para o confronto direto que teremos contra o Fortaleza no próximo sábado. Espero que essa última vitória seja o início de uma reação no campeonato”, comentou o atacante.

Ainda a dez pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que neste momento é o Vasco, o time do Sport se prepara para o próximo duelo. O Leão da Ilha enfrenta o Fortaleza, fora de casa, no próximo sábado (27), às 16h. O clássico nordestino coloca frente a frente lanterna e vice-lanterna da Série A. 

Com informações da assessoria 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter