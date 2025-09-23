Sport: Léo Pereira celebra primeira vitória na Ilha do Retiro neste Brasileirão
Atacante vem sendo titular da equipe com o técnico Daniel Paulista
Na última rodada do Brasileirão, o Sport derrotou o Corinthians por 1x0 e conquistou três pontos fundamentais para a sequência da competição. Essa vitória foi a primeira do Leão na Ilha do Retiro no Brasileirão.
O atacante Léo Pereira destacou a vitória importante contra os paulistas e prega foco para os próximos embates.
“Foi um jogo muito duro contra o Corinthians nesta última rodada, com muito trabalho de todo o grupo e da comissão técnica. Fizemos valer o apoio da torcida na Ilha do Retiro e alcançamos uma vitória fundamental”, afirmou Léo Pereira.
“Temos de trabalhar ainda mais forte nesta semana para o confronto direto que teremos contra o Fortaleza no próximo sábado. Espero que essa última vitória seja o início de uma reação no campeonato”, comentou o atacante.
Ainda a dez pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que neste momento é o Vasco, o time do Sport se prepara para o próximo duelo. O Leão da Ilha enfrenta o Fortaleza, fora de casa, no próximo sábado (27), às 16h. O clássico nordestino coloca frente a frente lanterna e vice-lanterna da Série A.
