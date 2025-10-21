A- A+

Sport Sport: após ato de indisciplina, Léo Pereira volta a ficar à disposição Atacante ficou fora da lista de relacionados da partida contra o Internacional

Depois de ter ficado de fora da lista de relacionados da partida contra o Internacional, o atacante Léo Pereira voltou a trabalhar no Sport. A informação foi confirmada pela reportagem junto ao clube.

Na última semana, o jogador foi afastado pela diretoria por "ato de indisciplina" e corria o risco de ter o contrato rescindido. No entanto, após conversa com o departamento de futebol, o atleta recebeu uma segunda chance e ficará à disposição de Daniel Paulista para a reta final do Brasileiro.

Através de nota enviada pela assessoria de comunicação, o Sport afirmou que o jogador se reapresentou na tarde desta terça-feira (21), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, onde o Leão deu início à preparação para mais um compromisso na Série A. No sábado (25), às 18h30, o Rubro-negro recebe o Mirassol, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada.

Vale lembrar que Léo Pereira chegou ao Sport na última janela de transferências, por empréstimo junto ao CRB. O atacante é velho conhecido de Daniel Paulista, com quem trabalhou na equipe alagoana. Antes de desermbarcar na Ilha do Retiro, entretanto, estava no Vitória, mas sem espaço. Pelo Sport, entrou em campo nove vezes, não marcou gols e contribuiu com uma assistência.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife informa que o atacante Léo Pereira, após conversa com o departamento de futebol, treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira (21) e segue à disposição da comissão técnica para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro.

