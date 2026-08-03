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Sport confirma lesão grave e Fábio Matheus pode perder resto da temporada

Jogador de 23 anos vai passar por cirurgia no tornozelo esquerdo

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Fábio Matheus vai desfalcar Sport na sequência da temporadaFábio Matheus vai desfalcar Sport na sequência da temporada - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport ganhou uma baixa significativa para a sequência da temporada. Na tarde desta segunda-feira (3), o clube informou, através de assessoria de comunicação, que Fábio Matheus sofreu um trauma torcional de altíssima energia no tornozelo esquerdo diante do Operário-PR, em 18 de julho, e passará por cirurgia nesta terça-feira (4). 

O prazo de recuperação varia de dez a 12 semanas. Com o término da Série B agendado para novembro, há chances do atleta de 23 anos só voltar a atuar em 2027. 

No empate em 2x2 com o Operário-PR, pela 18ª rodada, na Ilha do Retiro, Fábio Matheus se machucou após o adversário cair sobre sua perna. Na oportunidade, o jogador que marcou um dos gols do Leão teve que ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

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Após o ocorrido, o volante passou por exames de ressonância magnética e, posteriormente, tomografia computadorizada, tendo diagnosticada "uma lesão do complexo da sindesmose tibiofibular (entorse alto do tornozelo) com indicação de intervenção cirúrgica". 

Segundo o clube pernambucano, o especialista Dr. Romero Nery será o responsável pela cirurgia do prata da casa. Ainda de acordo com o Sport, a realização do procedimento é a conduta médica ideal para garantir a estabilidade anatômica do tornozelo de Fábio Matheus. 

Depois de negociações frustradas para deixar o Sport no início do ano, Fábio Matheus passou a ser utilizado na temporada em maio. São sete jogos - todos pela Segundona - e um gol marcado para o volante revelado na Ilha do Retiro. 

Sem o camisa 47 à disposição, o Rubro-negro não descarta ir ao mercado para contratar mais uma peça para o setor, além de Willian Oliveira, recém-anunciado e que será apresentado oficialmente nesta terça pelo clube. 

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