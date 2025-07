Sport informa lesão ligamentar de Sérgio Oliveira

A- A+

O Sport não terá a presença do volante português Sérgio Oliveira, na partida contra o Vitória, às 21h30, nesta quarta-feira (23), em Salvador. Conforme divulgação do clube, o atleta sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e será reavaliado.

Ainda conforme o clube, o atleta sofreu um trauma durante um treinamento e foi constatada a lesão ligamentar. O Departamento Médico rubro-negro avaliará o jogador para determinar a gravidade da lesão.

Considerado como um dos principais movimentos de mercado do Sport na temporada, Sérgio Oliveira não conseguiu ainda corresponder as expectativas. Em 18 partidas disputadas com a camisa rubro-negra, o meia marcou dois gols e anotou uma assistência.

Com chegada de Daniel Paulista, o português atuou como titular contra o Ceará, na Copa do Nordeste, e diante do Juventude, pelo Brasileirão, mas acabou perdendo espaço no 11 inicial. Contra o Botafogo, no último domingo (20), o jogador esteve relacionado, mas não saiu do banco de reservas.

Outros

Ainda na atualização do departamento, o Leão descreveu a situação de outros dois jogadores: Pablo e Hereda. O atacante está em processo de transição física, emquanto que o lateral segue em tratamento de uma lesão na região do púbis.

Veja também