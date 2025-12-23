Sport leva ação natalina ao Hemope através do 'Léo Noel'
Mascote rubro-negro visitou unidade de saúde para incentivar a doação de sangue e levar acolhimento a pacientes e profissionais
O Sport Club do Recife promoveu, nesta segunda-feira (22), mais uma edição da ação Léo Noel, que neste ano foi realizada no Hemope, no Recife. O mascote do clube foi ao local caracterizado de Papai Noel, em uma iniciativa voltada a levar momentos de acolhimento e reforçar a importância da doação de sangue.
Visita busca incentivar solidariedade
A ação teve como foco alcançar doadores, pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde que estiveram no Hemope durante o período da visita. Além do caráter simbólico da ação natalina, a presença do mascote rubro-negro também chamou a atenção para a necessidade constante de doações de sangue, especialmente neste período do ano.
Iniciativa social do Sport
De acordo com o produtor de eventos do marketing do Sport, Davi Neves, a escolha por uma instituição de saúde nesta edição reforça o compromisso social do clube para além do futebol.
“O Léo Noel é uma ação natalina do Sport que tem o objetivo de levar alegria e acolhimento para além do futebol. E, por isso, resolvemos visitar uma instituição de saúde na edição de 2025. Essa é uma forma simples, mas sincera, de levar esperança e carinho a quem mais precisa”, afirmou.