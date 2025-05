A- A+

FUTEBOL Sport sofre virada no fim do Fluminense e segue sem vencer pelo Brasileiro Leão abriu o placar com Pablo, mas o Tricolor virou a partida no segundo tempo com Serna e Everaldo

Não foi desta vez que o Sport vai encerrar o jejum de vitórias pelo Brasileirão. Com gol no fim e uma derrota amarga, o Leão da Ilha viu o empate - que estava de bom tamanho pela dificuldade do jogo - ir por água abaixo. Aos 51 do segundo tempo, Everaldo virou o jogo para o Fluminense, no estádio do Maracanã, e consolidou a vitória para o Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1.

O sport segue sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Já na sétima rodada da competição, o Leão acumula apenas dois empates e cinco derrotas.





O jogo

O jogo iniciou muito movimentado no gramado do Maracanã. Logo aos 5 minutos, Samuel Xavier chutou cruzado oferecendo perigo para Caíque França. Aos 6, Everaldo ganhou a disputa de cabeça com Chico, mas a bola foi para fora. Aos 8 minutos, contra-ataque perigoso do Sport, chute cruzado de Barletta e defesa de Fábio. Aos 17, após passe errado de Zé Lucas, Fluentes deu passe para Canobbio, que chegou livre, mas foi travado pela marcação.



A partida seguiu equilibrada. O Fluminense teve mais fluidez ofensiva, enquanto o Sport conseguiu se defender bem. Explorando o contra-ataque, o Sport foi certeiro. Aos 23, Lucas Lima recebeu um lançamento de Chico pelo lado esquerdo, explorou a velocidade e cruzou para Pablo que, sozinho na área e se antecipando, cabeceou para o fundo das redes.



Aos 28, mais um contra-ataque perigoso pelo lado esquerdo. Barletta chutou cruzado, Fábio defendeu e, no rebote e quase sem ângulo, Atencio chutou na trave. Na sobra, Lucas Lima até tentou a finalização, mas parou nas mãos de Fábio.



Aos 29, quem chegou com perigo foi o Fluminense. Achando um espaço entre a defesa rubro-negra, Ganso tocou para Canobbio, que chutou no canto. Caíque fez boa defesa. Aos 37, o Fluminense criou duas oportunidades com Canobbio e Everaldo, mas sem grande perigo para a meta de Caíque.



Aos 42, Ganso teve uma chance após falta cobrada por Fluentes, mas mandou a bola por cima do gol. Aos 44, a chance mais clara do Fluminense. Cruzamento na primeira trave, Arias aproveitou o toque de Ignácio e apareceu livre na pequena área, cabeceando por cima do gol.

Segundo tempo

Pressão absurda, do início ao fim, é a principal definição da segunda etapa do confronto. O Fluminense voltou com uma postura muito mais ofensiva.

Aos 11, Serna chegou com perigo pelo lado esquerdo e cruzou para Everaldo, para boa defesa de Caíque. Aos 14, veio o gol de empate. Em chegada fatal do Fluminense, na jogada de Arias pelo lado direito, cruzamento preciso para Serna, que cabeceia e empatou o confronto. Aos 27 minutos, um pênalti foi marcado para o Fluminense após infiltração de Arias, mas o juiz anulou após checagem no VAR.



O Sport foi pouco efetivo no segundo tempo, e o Fluminense dominou as ações durante toda a etapa.

Com muita pressão, o Fluminense seguiu tentando encontrar espaços, enquanto o Sport apenas se defendia.

Aos 43, o Sport teve a melhor chance do segundo tempo.



Após inversão de Carlos Alberto, Lenny ganhou a disputa no corredor direito e chutou em direção ao gol, a bola rebateu e sobrou livre para Du Queiroz, que chutou mascado e facilitou a defesa do goleiro Fábio.



Aos 47, o Fluminense chegou com muito perigo, em contra-ataque rápido, Jhon Arias achou Everaldo, que cabeceou forte para uma boa defesa de Caíque.

Para o Sport, o que restou foi se defender, o que não acabou sendo suficiente. Jhon Arias, novamente e com muita velocidade, seguiu pelo corredor do lado direito e encontrou, livre de marcação, Everaldo, que só testou para o fundo das redes, colocando ponto final no placar.

A próxima rodada do Sport será contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, no próximo domingo (11), às 16h.

Ficha do jogo

Fluminense 2

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Fuentes; Hérculos (Nonato), Martinelli (Lezcano) e Ganso (Lima); Canobbio (Serna), Arias e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Sport 1

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Carius (Dalbert); Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz) e Lucas Lima; Rodrigo Atencio (Lenny Lobato), Chrystian Barletta (Arthur Souza) e Pablo (Carlos Alberto). Técnico: Pepa.

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Pablo, aos 23' do 1T (SPT); Serna, ao 15' e Everaldo aos 51' do 2T (FLU)

Cartões amarelos: Caíque França, Hereda, Atencio, Lucas Lima e Carlos Alberto (SPT); Lima (FLU)

