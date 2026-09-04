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Futsal Sport leva gol no finalzinho e empata com Camaquã no jogo de ida dos playoffs Resultado obriga o Leão buscar vitória fora de casa

O Sport ficou bem perto, mas deixou um excelente resultado escapar. Nesta sexta-feira (04), no Ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro, o Leão sofreu o gol de empate nos últimos segundos e ficou no 2x2 contra o Camaquã. Para avançar na LNF Silver, Rubro-negro precisará vencer no Rio Grande do Sul.

O time da casa começou bem, Neto Lira tentou passe para Rafael Rato, a defesa gaúcho rebateu, mas a bola sobrou na medida para Guilherme ficar de frente para o goleiro e abrir o marcador na Ilha restando ainda 17 minutos no primeiro tempo.

Quando restava aproximadamente sete minutos para o fim da primeira etapa, Gui Falcão arrancou no meio da defesa rubro-negra e soltou uma bicuda para vencer o goleiro Dasaev e deixar tudo empatado.

Já na segunda etapa, o Sport desempatou com um lance que não é nada comum no futsal. Joãozinho bateu o lateral para dentro da área, Rafael Rato invadiu e com a bola na altura da cabeça, o camisa 10 testou como um centroavante no campo e deixou o Leão na frente.

A partir de então, o time visitante pressionou bastante e perdeu inúmeras oportunidades. A entrega foi recompensada faltando 40 segundos para o fim, Foguinho pegou a sobra de uma rara jogada de ligação direta e fuzilou o gol de Dasaev, deixando tudo igual.

Com o 2x2 no placar, nenhum dos dois times possuem vantagens para o jogo de volta, quem vencer avança. Caso tenha empate no tempo normal, o duelo vai para prorrogação, que se persistir a igualdade ao final do tempo-extra, o time de melhor campanha avança (Camaquã). O jogo de volta acontece na próxima sexta-feira (11).

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