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Futsal Sport leva Pernambuco à Divisão Especial da Taça Brasil de Futsal Leão ficou com o vice-campeonato da Primeira Divisão 2025

No último domingo (20), em Vitória, no Espírito Santo, o Sport ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil de Futsal - 1ª divisão. O Leão foi derrotado pelo São José-AP pelo placar mínimo de 1x0, mas, apesar de não alcançar o objetivo principal, garantiu que Pernambuco volte à elite do futsal brasileiro.

O Sport entrou na disputa no Grupo A e venceu três oponentes, empatando apenas com o próprio São José por 0x0, ainda na primeira fase.

Dessa maneira, o Leão avançou à semifinal e fez um clássico nordestino contra o América-RN, levando a melhor pelo placar de 6x4 e garantindo o acesso. Vale ressaltar que o representante pernambucano em 2027 será definido pelo campeão estadual da atual temporada, competição que ainda será disputada.

Na finalíssima, em um confronto muito equilibrado, quando restavam 11 minutos no segundo tempo, Menor marcou para o time de Macapá. O Leão tentou, utilizou o recurso do goleiro-linha em várias situações, mas não conseguiu empatar e viu o título escapar.

O título coroa o projeto do São José, que ano passado disputou a 2ª Divisão da Taça Brasil. O clube disputa o Campeonato Brasileiro da CBFS e conta com a experiência de jogadores como Simi, Valdin e o pernambucano Pixote.

LNF Silver

Após vencer o Camaquã por 3x2, fora de casa, no jogo de volta das oitavas, o Sport avançou às quartas de final da LNF Silver, no último 11 de setembro.

Agora o Rubro-negro enfrenta Chopinzinho-SC em jogos de ida e volta. A primeira partida será no dia 16 de outubro, na Ilha do Retiro, às 21h.

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