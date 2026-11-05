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Inclusão Sport leva Programa Torcedor Nota 10 a Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco A programação contou com a participação dos zagueiros Baraka e Patrick

O Sport realizou, na tarde desta quarta-feira (4), mais uma edição do Programa Torcedor Nota 10, desta vez no município de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco. A iniciativa, voltada à inclusão social e à aproximação de estudantes da rede pública com o clube, promoveu atividades na EREM Leobaldo Soares da Silva e no Estádio Municipal O Aprijão.

A programação contou com a participação dos zagueiros Baraka e Patrick, que interagiram com os estudantes, distribuíram autógrafos, tiraram fotos e participaram de atividades com a garotada no gramado.

A ação também teve a presença de representantes do clube e de autoridades municipais. O programa prevê ainda uma visita dos estudantes à Ilha do Retiro.

“É uma emoção gigante receber todo esse carinho e ver de perto a paixão desses garotos pelo Sport. Passar essa tarde brincando com eles, assinando as camisas e sentindo essa recepção calorosa renova as nossas energias e nos motiva muito dentro de campo”, afirmou Baraka.

Já Patrick destacou a importância do contato com os torcedores do interior. “Estar aqui hoje nos faz lembrar de onde viemos e de como o futebol tem o poder de realizar sonhos. O Sport é gigante e ter esse contato direto com a torcida jovem do interior é especial demais”, declarou.

A experiência no Aprijão marcou a vida das estudantes. Maria Natália, de 14 anos, celebrou a oportunidade e não vê a hora de conhecer a Ilha do Retiro.

“Foi muito especial receber os jogadores aqui, poder brincar no campo e conseguir meu autógrafo. Eu nunca fui ao estádio e estou muito ansiosa para conhecer a Ilha do Retiro pela primeira vez”, contou.

A emoção também tomou conta de Maria Heloísa, de 12 anos, que dividiu o gramado do Estádio O Aprijão com os defensores e não escondeu a alegria ao falar sobre a vivência e seus planos para o futuro:

“Sempre tive o sonho de conhecer os atletas do Sport de perto. Jogar bola com eles hoje e sentir essa atenção toda foi emocionante e inesquecível. Além de torcer pelo clube, o meu grande sonho é me tornar uma jogadora de futebol profissional”, falou a estudante.

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