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FUTEBOL Sport leva quinta edição do Torcedor Nota 10 a estudantes de Igarassu Ação foi marcada pela presença do jogador Biel e seleção dos alunos com melhor desempenho escolar para acompanhar o jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23)

O Sport realizou, na última quarta-feira (21), a quinta edição do Programa Torcedor Nota 10, no Centro de Educação Integral Cecília Maria, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O evento contou com a presença do meio-campista Biel, representantes do clube e autoridades municipais.

A iniciativa levará alunos da rede pública para assistir ao jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro.

O programa utiliza o desempenho escolar como um dos critérios para selecionar os estudantes que terão acesso às partidas do Sport. A ação prevê transporte, lanche e segurança para os participantes durante a ida ao estádio.

Durante a visita à escola, o meia Biel conversou com os alunos, tirou fotos e distribuiu autógrafos. O jogador falou sobre a experiência de participar da atividade e acompanhar a reação das crianças.

Biel, meio-campista do Sport presente na quinta edição do Programa Torcedor Nota 10 | Foto: Igor Cysneiros/SCR

“Eu tinha certeza de que ia ser um dia maravilhoso na minha vida, mas só vindo aqui mesmo para conseguir explicar realmente como é. É incrível ver como as crianças sentem esse sonho, independente de torcerem ou não para o Sport. Elas estarem ali, vivendo esse momento de perto e com esse sorriso no rosto, é algo que não tem preço e nos motiva ainda mais”, destacou.

O clube pretende ampliar a iniciativa para outros municípios pernambucanos.

“Para o Sport, é fundamental estar presente no dia a dia da juventude e levar a vivência do Clube para além das arquibancadas. O Torcedor Nota 10 cumpre esse papel de aproximação e de responsabilidade social com os estudantes do nosso estado”, afirmou Bruno Reis, vice-presidente de Relações Institucionais do Sport.

Representando a Prefeitura de Igarassu, a secretária de Educação, Andreika Asseker, destacou a participação da rede municipal no projeto.

“Receber o Sport aqui é motivo de enorme alegria para todos nós. Unir o ambiente escolar ao esporte é uma oportunidade única de incentivo para os nossos alunos”, comemorou a secretária.

O evento também contou com a presença do mascote Léo, que distribuiu brindes aos alunos. Entre os beneficiados estão Pedro Kerrisson, de 15 anos, aluno do 9º ano e Maria Clara, também de 15 anos, que irão ao estádio pela primeira vez.

O Programa Torcedor Nota 10 é uma iniciativa que conecta futebol e cidadania, oferecendo a alunos da rede pública a vivência de acompanhar os jogos do Sport na Ilha do Retiro | Foto: Igor Cysneiros/SCR

“Eu nunca fui ao estádio e foi muito bom receber o Sport aqui na escola. Estou muito ansioso para ir à Ilha do Retiro pela primeira vez”, disse Pedro. “Foi muito legal ver a presença do Biel e sentir o Sport de perto na nossa escola. Eu nunca fui à Ilha e estou esperando ansiosamente por sexta-feira para poder torcer no estádio”, completou Maria Clara.

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