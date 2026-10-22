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FUTEBOL

Sport leva quinta edição do Torcedor Nota 10 a estudantes de Igarassu

Ação foi marcada pela presença do jogador Biel e seleção dos alunos com melhor desempenho escolar para acompanhar o jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23)

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Quinta edição do Programa Torcedor Nota 10 foi realizada no Centro de Educação Integral Cecília Maria, em IgarassuQuinta edição do Programa Torcedor Nota 10 foi realizada no Centro de Educação Integral Cecília Maria, em Igarassu - Foto: Igor Cysneiros/SCR

O Sport realizou, na última quarta-feira (21), a quinta edição do Programa Torcedor Nota 10, no Centro de Educação Integral Cecília Maria, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O evento contou com a presença do meio-campista Biel, representantes do clube e autoridades municipais.

A iniciativa levará alunos da rede pública para assistir ao jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro.

O programa utiliza o desempenho escolar como um dos critérios para selecionar os estudantes que terão acesso às partidas do Sport. A ação prevê transporte, lanche e segurança para os participantes durante a ida ao estádio.

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Durante a visita à escola, o meia Biel conversou com os alunos, tirou fotos e distribuiu autógrafos. O jogador falou sobre a experiência de participar da atividade e acompanhar a reação das crianças.

Biel, meio-campista do Sport presente na quinta edição do Torcedor Nota 10Biel, meio-campista do Sport presente na quinta edição do Programa Torcedor Nota 10 | Foto: Igor Cysneiros/SCR

“Eu tinha certeza de que ia ser um dia maravilhoso na minha vida, mas só vindo aqui mesmo para conseguir explicar realmente como é. É incrível ver como as crianças sentem esse sonho, independente de torcerem ou não para o Sport. Elas estarem ali, vivendo esse momento de perto e com esse sorriso no rosto, é algo que não tem preço e nos motiva ainda mais”, destacou.

O clube pretende ampliar a iniciativa para outros municípios pernambucanos.

“Para o Sport, é fundamental estar presente no dia a dia da juventude e levar a vivência do Clube para além das arquibancadas. O Torcedor Nota 10 cumpre esse papel de aproximação e de responsabilidade social com os estudantes do nosso estado”, afirmou Bruno Reis, vice-presidente de Relações Institucionais do Sport.

Representando a Prefeitura de Igarassu, a secretária de Educação, Andreika Asseker, destacou a participação da rede municipal no projeto.

“Receber o Sport aqui é motivo de enorme alegria para todos nós. Unir o ambiente escolar ao esporte é uma oportunidade única de incentivo para os nossos alunos”, comemorou a secretária.

O evento também contou com a presença do mascote Léo, que distribuiu brindes aos alunos. Entre os beneficiados estão Pedro Kerrisson, de 15 anos, aluno do 9º ano e Maria Clara, também de 15 anos, que irão ao estádio pela primeira vez.

O Programa Torcedor Nota 10 é uma iniciativa que conecta futebol e cidadania, oferecendo a alunos da rede pública a vivência de acompanhar os jogos do Sport na Ilha do Retiro | Foto: Igor Cysneiros/SCR

“Eu nunca fui ao estádio e foi muito bom receber o Sport aqui na escola. Estou muito ansioso para ir à Ilha do Retiro pela primeira vez”, disse Pedro.

“Foi muito legal ver a presença do Biel e sentir o Sport de perto na nossa escola. Eu nunca fui à Ilha e estou esperando ansiosamente por sexta-feira para poder torcer no estádio”, completou Maria Clara.

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