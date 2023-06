A- A+

Série B Sport leva susto no fim, mas vence Avaí e entra no G-4 da Série B Partida foi a última com público exclusivo na Ilha do Retiro

Três jogos com público exclusivo na Ilha do Retiro, três vitórias. No último compromisso com apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência no estádio, o Sport fez mais uma vítima na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Leão derrotou o Avaí, por 2x1, pela 11ª rodada da competição nacional nesta quarta-feira (7). O resultado levou o Rubro-negro ao 4º lugar, fazendo a equipe pernambucana entrar pela primeira vez no G-4, agora com 20 pontos somados. O time dirigido por Enderson Moreira ainda pode perder uma posição, caso o Criciúma vença o Juventude no complemento da rodada, nesta quinta.

Apoiado por 18.699 torcedores, o Sport mais uma vez não tomou conhecimento do adversário na Ilha do Retiro. Desta vez, qualquer estratégia do Avaí foi jogada por água abaixo ainda no início do confronto. Com dois minutos, Jorginho cobrou falta na área, Ygor Vinhas espalmou no susto, mas a bola foi em cima do companheiro de equipe. Na sobra, Fabrício Daniel se jogou para fazer 1x0 e anotar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O gol não diminuiu o ímpeto do Rubro-negro, que teve outras duas boas oportunidades para ampliar na sequência. Aos 21, Jorginho bateu da entrada da área e viu a bola passar perto do poste direito de Ygor Vinhas. Três minutos mais tarde, foi a vez de Fabinho finalizar cruzado e obrigar o goleiro adversário a fazer boa intervenção. Com dificuldades de penetrar no sistema defensivo leonino, o Avaí apostava nas jogadas pelas laterais. Na melhor delas, aos 45 minutos, Natanael fintou Eduardo e chutou cruzado, levando perigo à meta de Renan.

Na volta do intervalo, o intuito do Avaí era manter o rendimento apresentado na reta final dos primeiros 45 minutos. Contudo, mais uma vez, a equipe catarinense voltou a ser castigada. Em bela trama pelo meio, aos três minutos, Love deu um drible de corpo no adversário e tocou para Jorginho. Livre, o camisa 10 acionou Juba infiltrando entre os defensores. O prata da casa só teve o trabalho de driblar Ygor Vinhas para deixar sua marca e encaminhar o resultado positivo. Pouco efetivo, o Avaí ainda viu Waguininho diminuir nos acréscimos, após o próprio atacante ser derrubado por Eduardo na área.

Ficha do jogo

Sport 2

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho (Fábio Matheus), Ronaldo Henrique e Jorginho (Gabriel Santos); Fabrício Daniel (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Avaí 1

Ygor Vinhas; Thales Oleques, Alan Costa, Didi (Roberto); Igor Inocêncio (Felipinho), Jean Cléber (Xavier) e Giva; Dentinho (Gustavo Santos), Waguininho e Santiago Patiño (Gustavo Modesto). Técnico: Gustavo Morínigo.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Daniel Espírito Santo Parro (ambos do RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Fabrício Daniel, aos 2' do 1T e Luciano Juba, aos 3' do 2T (SPT); Waguininho, aos 46' do 2T (AVA)

Cartões amarelos: Igor Cariús (SPT); Igor Inocêncio, Natanael, Waguininho (AVA)

