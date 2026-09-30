Sport leva Torcedor Nota 10 à escola municipal de Olinda
Evento em Peixinhos teve participação de jogadores do clube e atividades com os estudantes
O Programa Torcedor Nota 10 chegou, na última terça-feira (29), à Escola Municipal Monsenhor Fabrício, em Peixinhos, Olinda. A iniciativa do Sport prevê levar alunos da rede pública de ensino para assistir a jogos do clube na Ilha do Retiro, utilizando o desempenho escolar como um dos critérios para participação.
O lançamento reuniu estudantes na quadra da escola e contou com a participação do prefeito em exercício de Olinda, Chiquinho, do secretário municipal de Educação, Odin Neves, e de representantes do Sport, entre eles o CEO Felipe Ximenes e os jogadores Felipinho e Diego Hernández.
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Interação com os jogadores
Os atletas participaram de uma atividade de perguntas com os alunos. Felipinho questionou os estudantes sobre a conquista da Copa do Brasil pelo Sport, enquanto Diego Hernández perguntou sobre o título brasileiro de 1987. As respostas corretas renderam uma camisa oficial e outro presente.
“Privilégio estar aqui, muito feliz de participar desse projeto do Sport com a Prefeitura de Olinda. Espero contar com vocês na Ilha do Retiro”, disse Felipinho.
“Vamos todos juntos”, completou Diego Hernández.
Sobre o programa
A iniciativa será destinada a estudantes das redes municipal e estadual de Pernambuco. As instituições participantes serão definidas pelo poder público, enquanto o transporte dos alunos até a Ilha do Retiro ficará sob responsabilidade do Governo do Estado ou das prefeituras, mediante acordo com o clube.
Durante a apresentação, Ximenes destacou o desempenho escolar como uma das bases do programa.
“Para mim é mais um gol que a gente está marcando. Esse projeto Torcedor Nota 10 tem dois gols muito importantes que a gente procura atingir nas escolas. O primeiro gol é fazer com que o aluno estude. Somente os alunos com as melhores notas poderão ter oportunidade de ir até a Ilha do Retiro e participar de um jogo do Sport”, afirmou.
Além de acompanhar os jogos nas arquibancadas, os estudantes selecionados poderão participar de atividades no complexo esportivo e de ações com os mascotes do Sport, Léo e Nina.
Após a partida, os alunos receberão certificados de participação. As escolas também terão direito a uma camisa oficial para sorteio entre os estudantes, além de registros fotográficos e um vídeo de um jogador do elenco profissional.
A proposta prevê ainda que a experiência seja aproveitada em sala de aula. Uma das sugestões do programa é a produção de redações pelos alunos sobre a visita à Ilha do Retiro.