Copa do Nordeste Sport leva vantagem sobre Náutico em duelos pela Copa do Nordeste Nesta quarta-feira (20), rivais se encontram às 21h30, na Arena de Pernambuco

Para o Sport, uma vitória significa colocar um pé na segunda fase. Para o Náutico, um resultado positivo é garantia de seguir vivo na briga para ir ao mata-mata. Em prévia da decisão do Estadual, rubro-negros e alvirrubros se encontram nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Competição em que o Leão leva vantagem nos duelos diretor contra o Timbu.

O embate deste meio de semana será o nono entre Sport e Náutico pelo Nordestão. Nos oito anteriores, um detalhe que chama a atenção é que nenhum encontro terminou empatado. São cinco vitórias da equipe da Ilha do Retiro contra três do clube da Rosa e Silva.

Este será o terceiro ano seguido que o Clássico dos Clássicos agita a competição regional. Em 2022 e 2023, anos em que foi vice-campeão, o Sport levou a melhor sobre o rival. Vitórias por 3x2, na Ilha do Retiro, e 2x0, nos Aflitos, respectivamente. Ambas pela primeira fase.

O último triunfo alvirrubro aconteceu em 2020. Na oportunidade, também na fase de grupos, o Timbu bateu o Leão, por 2x0, nos Aflitos.

Atualmente, o Sport é o líder do Grupo A, com dez pontos. O time dirigido por Mariano Soso tem um ponto de vantagem para o vice-líder River-PI e dois sobre quatro equipes: Vitória, CRB, Botafogo-PB e Maranhão.

Já o Náutico se vê pressionado por um bom resultado na Arena. Com cinco pontos, Allan Aal e companhia ocupam a quatra posição do Grupo B, mas com apenas dois pontos a mais que o último colocado Itabaiana, por exemplo. Bahia (12 pontos), Fortaleza (8) e Altos (6) estão à frente na tabela.

Clássico dos Clássicos pela Copa do Nordeste:

04/03/2023 - Náutico 0x2 Sport

29/01/2022 - Sport 3x2 Náutico

15/02/2020 - Náutico 2x0 Sport

02/02/2014 - Náutico 0x3 Sport

23/01/2014 - Sport 0x1 Náutico

20/03/2002 - Náutico 0x1 Sport

21/04/2001 - Náutico 0x1 Sport

18/03/2001 - Sport 1x2 Náutico

