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Sport Sport libera Mariano Soso para viajar à Argentina após morte da mãe do treinador Treinador deve voltar a tempo de comandar o clube diante do Goiás, no sábado (14)

O técnico do Sport, Mariano Soso, foi liberado pelo clube para ir à Argentina, após o falecimento de sua mãe, Alicia Soso, na última quarta-feira (11).

Através das redes sociais, o Sport se solidarizou com o treinador da equipe profissional.

"O Sport Club do Recife lamenta profundamente o falecimento de Alicia Soso, mãe do treinador Mariano Soso, ocorrido no fim da noite da última quarta-feira. Estarrecido, o Clube expressa solidariedade ao técnico e familiares, e deseja forças para todos que eram próximos de Alicia neste momento de dor e tristeza. O Sport informa que Mariano Soso irá viajar para a Argentina, onde sua mãe residia e estão os familiares", diz trecho da nota.

Em meio à ausência do comandante, o elenco se prepara para encarar o Goiás, no sábado (14), às 16h30, pela última rodada da Série B, na Ilha do Retiro. De acordo com o Sport, na ausência de Soso, a equipe está sob os trabalhos dos auxiliares Sued Lima, Daniel Morales e Diego Bujan.

Apesar do clube não ter mais pretensões no campeonato, a expectativa é que Mariano Soso volte a tempo de comandar o time contra o Esmeraldino.

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