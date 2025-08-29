A- A+

Sport Sport acerta a chegada do lateral-esquerdo Luan Cândido, ex-Grêmio Aos 24 anos, jogador assinou por empréstimo até o término da temporada

A poucos dias do fim da janela de transferências, o Sport acertou mais uma contratação. Trata-se do lateral-esquerdo Luan Cândido, que estava no Grêmio. O atleta chega por empréstimo até o fim desta temporada.

Nesta sexta-feira (29), o novo jogador rubro-negro marcou presença no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para realizar exames médicos e conhecer as instalações do clube. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem.

Luan Cândido chega ao Sport para ocupar uma lacuna na lateral esquerda, após a lesão de Igor Cariús. O então titular da posição só deve voltar a ficar à disposição em meados de setembro. Kévyson, que também chegou nesta janela, ainda não caiu nas graças da torcida.

Aos 24 anos, Luan Cândido é cria da base do Palmeiras e atualmente pertence ao RB Bragantino. Pelo Massa Bruta, acumulou 179 jogos, 21 gols e oito assistências, antes de chegar por empréstimo ao Grêmio nesta temporada. Pelo clube gaúcho, no entanto, só entrou em campo em três oportunidades. O atleta soma ainda uma passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha.

