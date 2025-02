Sport anuncia zagueiro Lucas Cunha, ex-Red Bull Bragantino

A- A+

O Sport anunciou a contratação do zagueiro Lucas Cunha, ex-Red Bull Bragantino. O jogador já havia tido nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nessa terça-feira (18), antes da oficialização pelo clube.

O atleta de 28 anos ainda pertence ao Red Bull Bragantino, mas chega por empréstimo até dezembro de 2025.

"Lucas Cunha desembarcou no Recife na última quinta-feira (13), onde passou por exames e avaliações físicas junto ao departamento médico rubro-negro. Após ser aprovado, assinou contrato com o Clube", disse o Sport, em comunicado oficial.

Lucas Cunha atuou em 29 partidas em 2024 no Red Bull Bragantino, sendo titular em 23 jogos. Neste ano, ele entrou em campo apenas quatro vezes pela equipe de Bragança Paulista.

Com o nome publicado no BID, o zagueiro já pode estrear nesta quarta-feira (19), contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste.

Lucas Cunha é o sétimo jogador para o setor defensivo do Leão. Ele disputa posição com Antônio Carlos, Chico, João Silva, Renzo, Marcelo Ajul, além de Rafael Thyere que está lesionado e só volta durante a Série A do Campeonato Brasileiro.

