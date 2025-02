A- A+

Sport Apresentado no Sport, Lucas Cunha garante "muita entrega" ao longo do ano Destro, defensor de 28 anos se colocou à disposição para atuar do lado esquerdo da zaga leonina

Recém-contratado pelo Sport, o zagueiro Lucas Cunha, de 28 anos, foi apresentado no início da tarde desta sexta-feira (21) pelo clube pernambucano.

Emprestado pelo RB Bragantino até o término desta temporada, o defensor prometeu entrega com a camisa rubro-negra e prevê uma disputa sadia por espaço no time titular.

"O que vocês podem esperar de mim é muita entrega e garra. Essa camisa merece estar no lugar de onde nunca deveria ter saído", pontuou.

"Vai ser uma competição sadia (por espaço), cada um brigando pela sua posição. No final de tudo, somos um grupo, se ganhar é bom para todos. Eu vou fazer o meu trabalho e espero ter minhas oportunidades. Quando tê-las, espero corresponder lá dentro de campo para dificultar a vida do treinador, porque é ele que escala o time", salientou.

Apesar de ser destro, Lucas afirmou não ter problemas para atuar do lado esquerdo, quando Pepa assim achar necessário. O jogador contou que atuava pelo lado oposto pelo RB Bragantino e desempenhou tal papel em outras ocasiões na carreira.

"Pelo RB Bragantino, eu vinha jogando pela esquerda, o treinador me apoiava a jogar deste lado. Meu pé melhor é o direito, mas se precisar eu jogo pela esquerda, já fiz essa função muitas vezes, e penso que ia bem", falou o novo camisa 3.

Regularizado, Lucas Cunha vive agora a expectativa de estrear com a camisa do Sport. O zagueiro pode aparecer na lista de relacionados para o compromisso do Leão deste final de semana.

Neste sábado (22), o Rubro-negro visita o Petrolina, no Paulo Coelho, às 16h30, pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. Com a equipe classificada às quartas de final, a tendência é que Pepa utilize, mais uma vez, um time alternativo.

