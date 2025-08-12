Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport acerta a contratação do volante Lucas Kal, revelado pelo São Paulo

Atleta de 29 anos estava na Arábia Saudita, por onde defendeu as cores do Al-Riyadh

Reportar Erro
Lucas Kal durante sua passagem pelo América-MGLucas Kal durante sua passagem pelo América-MG - Foto: Mourão Panda/América

O Sport acertou mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do volante Lucas Kal, de 29 anos, que estava no Al-Riyadh, da Arábia Saudita. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Segundo a apuração da reportagem, o atleta de 29 anos vai firmar um contrato com o clube pernambucano até o fim de 2026, e chega no Recife ainda nesta terça-feira (12). 

Leia também

• Boa exibição diante do Grêmio consolida titularidade de Gabriel no Sport

• Sport x São Paulo: 12 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado (16), na Ilha do Retiro

• Sport solicita à CBF desconvocação de Zé Lucas para amistosos do Brasil sub-17

Décimo atleta contratado neste meio de temporada, Lucas Kal chega ao Sport sem custos aos cofres do Leão, dentro da estratégia adotada pela diretoria. Pelo Al-Riyadh, o cabeça de área entrou em campo 31 vezes neste ano, e contribuiu com três gols e duas assistências. 

Revelado pelo São Paulo, o novo reforço rubro-negro soma passagens por equipes do futebol brasileiro como Guarani, Vasco, Atlético-GO e América-MG. No exterior, além do futebol árabe, atuou pelo Nacional, de Portugal. 

No Sport, Lucas Kal terá a concorrência de Rivera, Zé Lucas, Pedro Augusto e Sérgio Oliveira. Este último, no entanto, está afastado das atividades em decorrência de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter