Sport Sport acerta a contratação do volante Lucas Kal, revelado pelo São Paulo Atleta de 29 anos estava na Arábia Saudita, por onde defendeu as cores do Al-Riyadh

O Sport acertou mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do volante Lucas Kal, de 29 anos, que estava no Al-Riyadh, da Arábia Saudita. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Segundo a apuração da reportagem, o atleta de 29 anos vai firmar um contrato com o clube pernambucano até o fim de 2026, e chega no Recife ainda nesta terça-feira (12).

Décimo atleta contratado neste meio de temporada, Lucas Kal chega ao Sport sem custos aos cofres do Leão, dentro da estratégia adotada pela diretoria. Pelo Al-Riyadh, o cabeça de área entrou em campo 31 vezes neste ano, e contribuiu com três gols e duas assistências.

Revelado pelo São Paulo, o novo reforço rubro-negro soma passagens por equipes do futebol brasileiro como Guarani, Vasco, Atlético-GO e América-MG. No exterior, além do futebol árabe, atuou pelo Nacional, de Portugal.

No Sport, Lucas Kal terá a concorrência de Rivera, Zé Lucas, Pedro Augusto e Sérgio Oliveira. Este último, no entanto, está afastado das atividades em decorrência de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

