Sport oficializa a contratação do volante Lucas Kal
Atleta chega ao Leão sem custos e com vínculo até o fim de 2026
O Sport oficializou, na tarde desta quinta-feira (14), a contratação do volante Lucas Kal, de 29 anos. No Recife desde a última terça-feira (12), o jogador estava no Al-Riyadh, da Arábia Saudita, e assinou com os pernambucanos até o término de 2026.
Décimo atleta contratado neste meio de temporada, Lucas Kal chega ao Sport sem custos aos cofres do Leão, dentro da estratégia adotada pela diretoria de evitar maiores gastos. O novo ativo leonino, inclusive, participou das atividades no CT do clube nesta quinta de forma separada.
Pelo Al-Riyadh, Lucas Kal entrou em campo 31 vezes neste ano, e contribuiu com três gols e duas assistências.
Revelado pelo São Paulo, o novo reforço rubro-negro soma passagens por equipes do futebol brasileiro como Guarani, Vasco, Atlético-GO e América-MG. No exterior, além do futebol árabe, atuou pelo Nacional, de Portugal.
No Sport, Lucas Kal terá a concorrência de Rivera, Zé Lucas, Pedro Augusto e Sérgio Oliveira. Este último, no entanto, está afastado das atividades em decorrência de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.
Além de Kal, o Leão acertou a chegada de outros nove jogadores na atual janela. São eles Gabriel Vasconcelos, Ramon, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.