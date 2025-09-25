A- A+

Série A Sport: Lucas Lima e Pedro Augusto retornam para duelo contra o Fortaleza, mas Leão tem desfalque Os dois atletas ficaram de fora da partida contra o Corinthians por suspensão

O Sport tem dois retornos para a partida diante do Fortaleza, neste sábado (27), em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

O meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto, que ficaram de fora do duelo contra o Corinthians por suspensão, voltam a ficar disponíveis para o técnico Daniel Paulista.

O treinador, no entanto, tem um desfalque confirmado. O volante Zé Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está fora do confronto no Castelão.

A tendência é que Lucas Lima retorne como titular, na vaga de Hyoran, e Pedro Augusto também entre na equipe principal justamente para substituir Zé Lucas.



A partida entre Sport e Fortaleza acontece às 16h deste sábado (27), na Arena Castelão. O confronto marca o encontro do lanterna contra o vice-lanterna da competição.

