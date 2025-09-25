Qui, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Série A

Sport: Lucas Lima e Pedro Augusto retornam para duelo contra o Fortaleza, mas Leão tem desfalque

Os dois atletas ficaram de fora da partida contra o Corinthians por suspensão

Reportar Erro
Lucas Lima, meia do Sport Lucas Lima, meia do Sport  - Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

O Sport tem dois retornos para a partida diante do Fortaleza, neste sábado (27), em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

O meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto, que ficaram de fora do duelo contra o Corinthians por suspensão, voltam a ficar disponíveis para o técnico Daniel Paulista. 

Leia também

• Sport tem jejum de 45 anos sem vencer o Fortaleza fora de casa; veja detalhes

• Decisivo nas vitórias do Sport no Brasileirão, Matheusinho destaca "passo a passo" para a equipe

• Sport reconhece erro na Ilha do Retiro em jogo contra o Corinthians e pede desculpas à torcida

O treinador, no entanto, tem um desfalque confirmado. O volante Zé Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está fora do confronto no Castelão. 

A tendência é que Lucas Lima retorne como titular, na vaga de Hyoran, e Pedro Augusto também entre na equipe principal justamente para substituir Zé Lucas.
 
A partida entre Sport e Fortaleza acontece às 16h deste sábado (27), na Arena Castelão. O confronto marca o encontro do lanterna contra o vice-lanterna da competição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter