A- A+

Sport Sport terá retorno de Lucas Lima para jogo contra Grêmio Meia foi ausência diante do Bahia por conta do acúmulo de amarelos

Após acumular mais um jogo sem vitória na Série A do Brasileiro, ao empatar com o Bahia, no último sábado (2), o elenco do Sport se reapresenta na tarde desta segunda-feira (4), para dar início aos trabalhos de olho no Grêmio, adversário do próximo domingo (10), pela 19ª rodada. Para a partida, o técnico Daniel Paulista terá o retorno do meia Lucas Lima.

O camisa 10 foi ausência no empate sem gols, por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Santos, pela 17ª rodada, na Ilha do Retiro. Para o seu lugar perante os baianos, Daniel Paulista optou por acionar o argentino Rodrigo Atencio na criação.

Dos 16 jogos do Sport no Brasileirão, Lucas Lima atuou em 14, sendo 13 deles como titular. Além do duelo com o Bahia, o outro compromisso que o meia ficou de fora foi contra o Cruzeiro, na goleada sofrida por 4x0, pela 8ª rodada. Na ocasião, o jogador também cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões.

Com Lucas Lima à disposição, o Sport buscará a primeira vitória na Série A diante do Grêmio, em Porto Alegre, às 20h30 do próximo domingo. O Leão é o lanterna, com seis pontos, a nove pontos do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já o Tricolor é o 14º colocado, com 20 pontos.

Veja também