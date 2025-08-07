A- A+

Sport Sport: Lucas Lima projeta "guerra" contra Grêmio e cobra "poder de decisão" do ataque Camisa 10 afirmou se cobrar diariamente e diz que vem buscando ajudar equipe também com gols

Ganhar em casa e pontuar fora. Geralmente, os planos dos clubes antes do início de uma competição são traçados de maneira semelhante. No caso do Sport, 16 jogos já se passaram e o Leão sequer sentiu o gosto do resultado positivo dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, aumentando a necessidade por vitória seja qual for o palco. Neste domingo (10), por exemplo, o Rubro-negro tentará o primeiro triunfo na competição bem longe do Recife: visita o Grêmio, às 20h30, em Porto Alegre. Embate tratado como uma "guerra" pelo meia Lucas Lima.

"É um grande jogo. Em situações normais, creio que já seria uma guerra. Agora, então, nem se compara. É assim que a gente vai tratar o jogo, é assim que estamos tratando essa semana para nós. Sabemos da nossa crescente, do quanto a gente tem melhorado, mas não podemos perder mais tempo", pontuou.

"Sabemos que será um jogo muito difícil, mas temos que fazer o que o professor pede para nós, tentar de todas as formas anular a equipe deles, que é uma equipe qualificada, e tentar propor a nossa maneira de jogar. Mas acredito que vai ser uma guerra", prosseguiu o camisa 10.

Questionado sobre as cobranças internas por resultados, apesar do time estar apresentando uma evolução na performance durante os jogos, Lucas Lima afirmou que particularmente tem tentado ser mais decisivo nas partidas. Segundo o jogador, os homens de frente têm que assumir o protagonismo, com o objetivo de colocar o clube no caminho das vitórias.

"A gente tem trabalhado bastante, mas no final do dia, do jogo, você tem que fazer o gol, né? Individualmente falando, eu tenho me cobrado mais para ser mais decisivo. Não apenas com passe, mas com gols também", enfatizou.

"Eu acho que cada um de nós ali da frente tem que ter esse poder de decisão, esse poder do gol. Acredita que fica um pouco na responsabilidade de nós ali do meio para a frente. É o meu ponto de vista, tem que chamar essa responsabilidade. Acredito que quando sair o gol, vai sair vários. É colocar um pouco mais de capricho que vai dar tudo certo", seguiu.

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, contra o Bahia, Lucas Lima reforça o Sport neste domingo, na Arena do Grêmio. Com seu retorno, a tendência é que Rodrigo Atencio volte a ser opção no banco de reservas.

