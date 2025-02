A- A+

Sport Sport: Magrão puxa Cazá, Cazá e é reverenciado na Ilha do Retiro; assista Ídolo rubro-negro está no Recife para uma ação do próximo patrocinador do clube

A partida entre Sport e Fortaleza, na noite desta terça-feira (4), contará com a presença especial de um ídolo rubro-negro. Na capital pernambucana para participar de uma ação do futuro patrocinador máster do clube, Magrão está na Ilha do Retiro.

O MAIOR DA HISTÓRIA puxando o maior e mais bonito grito de guerra do mundo! PEEEEELO SPORT NADAAAA? pic.twitter.com/DAwzGT6GjR — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 5, 2025

Minutos antes de a bola rolar, ex-goleiro entrou no gramado para puxar o tradicional Cazá, cazá!.

Além disso, foi reverenciado pelos torcedores presentes na casa leonina aos cânticos de "melhor goleiro do Brasil", como na época em que atuava pelo clube. Saindo do aquecimento, os goleiros do Fortaleza também saudaram o ídolo do Sport.

Magrão chegou ao Sport em 2005 e defendeu a meta rubro-negra durante 14 anos. Ao todo, foram 731 jogos, com 10 títulos conquistados e o posto de maior vencedor da história do clube.

