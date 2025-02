Sport recebe Maguary buscando se recuperar de sequência negativa; veja onde assistir

A- A+

Passadas as derrotas nos clássicos estadual e regional contra Santa Cruz e Fortaleza, respectivamente, o Sport busca reabilitação na temporada neste sábado. Pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, o Leão recebe o Maguary, às 16h30, na Ilha do Retiro, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que brigam pelo topo da tabela.

Quarto colocado com nove pontos, o Sport terá a oportunidade de encostar no time de Bonito na classificação, em caso de vitória.

Isso porque, o Maguary soma 12 pontos, mas mesmo com um revés se mantém na frente dos rubro-negros. O primeiro critério de desempate é o número de triunfos. Atualmente, o Azulão tem quatro, enquanto o Leão apenas dois.

Para o duelo em casa, o técnico Pepa não poderá contar com um dos destaques da equipe até aqui neste início de ano. Por conta do acúmulo de cartões amarelos, o volante Zé Lucas está fora da partida.

Em meio à escassez de peças para o setor, o também prata da casa Adriel pode receber uma oportunidade no time titular. Outra possibilidade é a improvisação de Marcelo Ajul.

Quem também deve perder mais um compromisso é o zagueiro Rafael Thyere. Depois de realizar boa parte da pré-temporada como foco em fortalecimento muscular, o capitão ainda não entrou em campo em 2025.

Na quarta rodada do Estadual, chegou a ser relacionado contra o Central, mas desde então vem se recuperando de dores lombares.

Ataque reforçado

Em contrapartida, Pepa terá à disposição dois atacantes que eram tidos como dúvidas nos últimos dias.São eles Carlos Alberto e Chrystian Barletta.

O primeiro, inclusive, fazia sua estreia contra o Fortaleza, quando teve que deixar o gramado ainda no primeiro tempo com um trauma no joelho direito. Reavaliado pelo departamento médico no dia seguinte, foi liberado para retornar às atividades.

Barletta, por sua vez, foi ausência perante o Tricolor do Pici porque foi poupado. O camisa 30 sentiu um desconforto durante o treino da última segunda-feira, mas trabalhou normalmente no resto da semana.

Entre outras novidades, o meia Rodrigo Atencio e o atacante Pablo vivem a expectativa de estrear com a camisa rubro-negra. Dos reforços, a dupla é a única que ainda não atuou no ano.

Adversário descansado

Com um ponto a menos que o líder Santa Cruz e um jogo a menos na tabela, o Maguary chega descansado para encarar o Sport.

A equipe comandada pelo técnico Sued Lima entrou em campo pela última vez no fim de janeiro, quando perdeu para o Náutico, por 2x0, nos Aflitos.

No entanto, dono do segundo melhor ataque do Estadual, com dez gols, o clube de Bonito aposta em velhos conhecidos do futebol local para surpreender na Ilha.

O meia-atacante Héricles, ex-Santa Cruz, por exemplo, é o vice-artilheiro do campeonato, com quatro gols.

Ficha do jogo

Sport

Caíque França; Di Placido (Hereda), Antônio Carlos (Marcelo Ajul), Renzo e Dalbert; Adriel, Fabricio Domínguez e Hyoran (Lucas Lima); Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Maguary

Juliano; Dudu, Sandoval, Mateus Henrique e Pedrinho; Ítalo, Memo, Héricles e Lelê (Marcos André); Ruan e João Guilherme. Técnico: Sued Lima.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Nairon Pereira

Assistentes: Clóvis Amaral e Luiz Henrique

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT

