Campeonato Pernambucano

Sport visita Maguary em primeiro jogo longe do Grande Recife pelo Pernambucano; veja onde assistir

Partida será disputada às 15h, em Bonito, pela 6ª rodada

Roger comanda treino do Sport no CT José de Andrade MédicisRoger comanda treino do Sport no CT José de Andrade Médicis - Foto: Paulo Paiva/SCR

Depois de fazer cinco jogos no Grande Recife, o Sport vai para o primeiro compromisso longe da capital nesta quarta-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano. Às 15h, o Leão visita o Maguary, em Bonito, em compromisso válido pela 6ª rodada. Anteriormente, o confronto estava agendado para ocorrer às 19h, mas o Estádio Arthur Tavares de Melo não está liberado para receber jogos noturnos por conta de problemas na iluminação.

Vice-líder do Estadual com dez pontos, o Sport pode garantir sua ida à semifinal de forma antecipada, caso volte do Interior com os três pontos na bagagem. Para isso, o Retrô e Santa Cruz não podem derrotar Náutico e Jaguar, respectivamente. Enquanto a Fênix soma oito pontos, o Tricolor tem sete pontos na tabela. Em caso de classificação, o Leão carimba vaga na Copa do Brasil do próximo ano. 

Sexto colocado, o Maguary, por sua vez, tem cinco pontos e tenta se recuperar do revés de virada para o Decisão, por 4x3, também em Bonito. Sob o comando de Sued Lima, o Azulão ainda sonha com uma vaga nas quartas de final.

Para o duelo longe de casa, o técnico Roger Silva não deve realizar grandes mudanças na formação inicial. Uma possibilidade é promover a estreia do lateral-esquerdo Davi Gabriel na vaga de Felipinho. Nas duas últimas partidas, o titular atuou durante os 90 minutos e pode ganhar um descanso de olho no Clássico das Multidões do final de semana. 

Outra cara nova que pode aparecer pela primeira vez com a camisa rubro-negra é o meia-atacante Carlos De Pena. Anunciado na última segunda-feira (26), o uruguaio já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e é opção para Roger. A expectativa, porém, é que o atleta inicie o jogo no banco de reservas. 

Último jogador contratado, o zagueiro Marcelo Benevenuto, por sua vez, ainda não foi inscrito no sistema da CBF e só deve figurar entre os relacionados perante o Santa Cruz. Oficializado nesta terça (27), o defensor tem treinado com os novos companheiros neste início de semana.  

Ficha técnica

Maguary
Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício Pinto, Eduardo Guedes e Gabriel Fontes; Ítalo, Júlio César e Bruno Vinícius; Marquinhos, Vinícius Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.  

Sport
Halls; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Davi Gabriel (Felipinho); Zé Gabriel, Pedro Martins e Max; Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta. Técnico: Roger Silva. 

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)
Horário: 15h
Árbitro: Tiago Nascimento
Assistentes: José Romão e Manoel Barbosa 
Transmissão: Canal GOAT e TV FPF

