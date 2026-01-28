A- A+

Campeonato Pernambucano Sport visita Maguary em primeiro jogo longe do Grande Recife pelo Pernambucano; veja onde assistir Partida será disputada às 15h, em Bonito, pela 6ª rodada

Depois de fazer cinco jogos no Grande Recife, o Sport vai para o primeiro compromisso longe da capital nesta quarta-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano. Às 15h, o Leão visita o Maguary, em Bonito, em compromisso válido pela 6ª rodada. Anteriormente, o confronto estava agendado para ocorrer às 19h, mas o Estádio Arthur Tavares de Melo não está liberado para receber jogos noturnos por conta de problemas na iluminação.

Vice-líder do Estadual com dez pontos, o Sport pode garantir sua ida à semifinal de forma antecipada, caso volte do Interior com os três pontos na bagagem. Para isso, o Retrô e Santa Cruz não podem derrotar Náutico e Jaguar, respectivamente. Enquanto a Fênix soma oito pontos, o Tricolor tem sete pontos na tabela. Em caso de classificação, o Leão carimba vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Sexto colocado, o Maguary, por sua vez, tem cinco pontos e tenta se recuperar do revés de virada para o Decisão, por 4x3, também em Bonito. Sob o comando de Sued Lima, o Azulão ainda sonha com uma vaga nas quartas de final.

Para o duelo longe de casa, o técnico Roger Silva não deve realizar grandes mudanças na formação inicial. Uma possibilidade é promover a estreia do lateral-esquerdo Davi Gabriel na vaga de Felipinho. Nas duas últimas partidas, o titular atuou durante os 90 minutos e pode ganhar um descanso de olho no Clássico das Multidões do final de semana.

Outra cara nova que pode aparecer pela primeira vez com a camisa rubro-negra é o meia-atacante Carlos De Pena. Anunciado na última segunda-feira (26), o uruguaio já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e é opção para Roger. A expectativa, porém, é que o atleta inicie o jogo no banco de reservas.

Último jogador contratado, o zagueiro Marcelo Benevenuto, por sua vez, ainda não foi inscrito no sistema da CBF e só deve figurar entre os relacionados perante o Santa Cruz. Oficializado nesta terça (27), o defensor tem treinado com os novos companheiros neste início de semana.

Ficha técnica

Maguary

Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício Pinto, Eduardo Guedes e Gabriel Fontes; Ítalo, Júlio César e Bruno Vinícius; Marquinhos, Vinícius Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

Sport

Halls; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Davi Gabriel (Felipinho); Zé Gabriel, Pedro Martins e Max; Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta. Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)

Horário: 15h

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: José Romão e Manoel Barbosa

Transmissão: Canal GOAT e TV FPF

