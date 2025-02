A- A+

Sport Substituições surtem efeito e Sport goleia o Maguary pelo Campeonato Pernambucano Todos os gols do Rubro-negro foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas

Após duas derrotas seguidas, o Sport voltou a se reencontrar com vitória. E foi com grande estilo. O Rubro-negro goleou o Maguary por 5 a 0, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano.

Todos os gols da partida vieram de jogadores que saíram do banco de reservas. Lenny Lobato e Pablo marcaram dois, enquanto Carlos Alberto marcou um.

Com a vitória, o Sport subiu para a terceira colocação com 12 pontos. O Maguary permaneceu na vice-liderança com a mesma pontuação, ficando na frente do Leão apenas pelo critério de desempate, tendo uma vitória a mais que o Rubro-negro.

Após a goleada, o Sport volta as suas atenções agora pela Copa do Nordeste. O Leão terá o Sousa-PB como próximo compromisso, nesta terça-feira (11), pela terceira rodada da competição.

Já o Maguary volta a campo na quarta (12). O time de Bonito recebe o Jaguar, no Estádio Arthur Tavares, em jogo atrasado do Campeonato Pernambucano.

O jogo

Com uma marcação alta em cima dos donos da casa, o Maguary mostrou que a boa campanha não é mero acaso. Em 10 minutos, foram três finalizações dos visitantes. A primeira, aos quatro minutos, foi de Marquinhos, que recuperou a bola na entrada da área e arriscou rasteiro à direita da meta rubro-negra.

Dois minutos depois, foi a vez de Guilherme assustar a torcida do Leão. Também na entrada da área, o atacante cortou bem a marcação, na esquerda, e finalizou para a boa defesa de Thiago Couto, que espalmou para a lateral. Por último aos 10, Pedrinho arriscou, mas desta vez, sem tantos sustos.

Após começar mal a partida, o Sport foi se encontrando aos poucos. Aos 15 minutos, Lucas Lima deu a primeira resposta. O meia aproveitou o cruzamento de Barletta e finalizou de perna esquerda. O chute, entretanto, foi fraco e ficou fácil para a defesa do goleiro.

Os cruzamentos, aliás, foram as principais jogadas do Sport no primeiro tempo. Aos 25, Barletta cruzou para Domínguez, que tocou de cabeça para Titi Ortíz. O argentino, entretanto, finalizou por cima do gol.

Quatro minutos depois, foi a vez deTiti Ortíz cruzar para Domínguez. O uruguaio novamente fez papel de pivô e ajeitou de peito para Matheus Alexandre, que finalizou bem de perna direita, assustando o goleiro.

Aos 31, Paciência quase fez um gol sem querer, após a marcação rebater a bola em seu rosto. Juliano, entretanto, estava atento e segurou bem a bola. Cinco minutos depois, o arqueiro do Maguary apareceu bem novamente para espalmar o forte chute de Barletta.

Aos 43, lambança da arbitragem. Após receber cruzamento, Lucas Lima alçou a bola na área. O lance foi interceptado por Sandoval, de cabeça, porém, o árbitro assinalou pênalti. alegando que a bola havia batido na mão do jogador do Maguary.

Após muita reclamação dos jogadores do Maguary, o quarto árbitro avisou a Nairon Pereira, o juiz, sobre a irregularidade da marcação. Ele, então, voltou atrás e anulou a penalidade para o Sport.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Sport voltou com mudanças. E foram logo duas. Lenny Lobato e Carlos Alberto entraram nos lugares de Domínguez e Barletta. As substituições surtiram efeito quase que de imediato.

Aos quatro minutos, em contra-ataque de pé em pé, protagonizado por Paciência, Carlos Alberto e Lenny Lobato, a jogada terminou com o argentino. Ele recebeu bem pela esquerda, tirou a marcação e finalizou bem, de perna direita, para marcar um golaço e abrir o marcador.

O gol animou o Sport, que um minuto depois, quase ampliou o placar com Titi Ortíz. O meia, no entanto, parou em Juliano. Aos 10, Lenny Lobato quase fez o segundo, mas acabou parando na trave.

Após tanto martelar, o Sport finalmente conseguiu. Novamente em contra-ataque, aos 19 minutos, Lucas Lima acionou Carlos Alberto, na esquerda. O atacante dominou bem, puxou para direita e chutou no cantinho para balançar as redes.

A Ilha já estava em festa, mas ainda havia espaço para mais. E se antes Carlos Alberto já havia mostrado o seu cartão de visitas, agora foi a vez de Pablo, que tinha entrado pouco antes do segundo gol do Sport. O atacante recebeu boa bola de Lenny Lobato, na entrada da área, e marcou um golaço, sem chances para o goleiro.

Aos 35, Dalbert foi acionado em profundidade e cruzou rasteiro para Lenny Lobato. O argentino recebeu na entrada da área, já tirando da marcação e chutando para transformar o placar em goleada.

Ainda deu tempo para mais um. Aos 44, outra jogadaça do Sport. Lucas Lima fez um grande lançamento de antes do meio de campo para Carlos Alberto. O atacante conduziu bem pela esquerda e tocou para Pablo, que, com o gol aberto, marcou o seu segundo e deu número finais para a partida. 5 a 0 e reencontro com a vitória em grande estilo.



Ficha técnica

Sport 5

Thiago Couto; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Domínguez, Hyoran e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Paciência. Técnico: Pepa.

Maguary 0

Juliano; Dudu, Sandoval, Mateus Henrique e Pedrinho; Jalysson, Memo e Erick Cunha; João Guilherme, Héricles e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Nairon Pereira

Assistentes: Clóvis Amaral e Luiz Henrique

Gols: Lenny Lobato, aos 5 e 36 do 2ºT, Carlos Alberto, aos 20 do 2ºT, e Pablo, aos 25 e 44 do 2ºT

Cartões amarelos: Lucas Lima, Igora Cariús (S); Juliano, Sandoval (M)

Veja também