"O futebol perde um símbolo": FPF, Sport e outros clubes lamentam morte de Manga

A- A+

O Sport e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) lamentaram a morte de Manga, ex-goleiro revelado pelo Leão.

O pernambucano morreu, aos 88 anos, na manhã desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Rio Barra, onde lutava contra um câncer de próstata.

Em publicação nas redes sociais, o Sport classificou Manga como um nome gigante do futebol e prestou condolências aos familiares, amigos e fãs do ex-atleta.





Já a FPF relembrou a trajetória de Manga no futebol e seus títulos conquistados, que incluem três Campeonatos Pernambucanos, o bicampeonato brasileiro com o Internacional e a Libertadores e a Copa Intercontinental com o Nacional-URU.

A Federação também classificou o legado de Manga como marcante e prestou solidariedade aos familiares, amigos, clubes por onde passou, além dos admiradores. Confira a nota na íntegra:

A Federação Pernambucana de Futebol lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, ocorrido na manhã desta terça-feira (8), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

Natural do Recife, Manga foi revelado pelo Sport Club do Recife, onde iniciou a carreira como goleiro e conquistou três títulos estaduais, antes de brilhar em gramados do Brasil e do mundo.

Ídolo do Botafogo, Internacional, Nacional-URU e da Seleção Brasileira, Manga foi um dos maiores arqueiros da história do futebol. Defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 1966 e acumulou títulos de expressão ao longo da carreira, como o bicampeonato brasileiro com o Inter (1975 e 1976), a Taça Libertadores e a Copa Intercontinental de 1971 com o Nacional-URU.

O legado dele é tão marcante que o Dia do Goleiro, celebrado em 26 de abril, foi instituído em sua homenagem.

Neste momento de dor, a FPF presta solidariedade aos familiares, amigos, clubes por onde passou e à imensa legião de admiradores que Manga conquistou ao longo de sua vitoriosa trajetória. O futebol perde um símbolo. Pernambuco se despede de um ícone.

Outros clubes lamentam morte de Manga

Botafogo, Internacional, Grêmio e Nacional-URU também lamentaram a morte de Manga.

Em publicação nas redes sociais, o Botafogo classificou Manga como um dos maiores goleiros da história do clube e relembrou o último aniversário do ex-goleiro, que foi celebrado no Estádio Nilton Santos.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

Relembre o último aniversário do ídolo Manga no @EstNiltonSantos! O goleiro, em mais uma oportunidade, foi abraçado, com muito carinho, por funcionários e atletas do clube. #BFR #ObrigadoManga



Guardaremos para sempre em nossas memórias! Obrigado, ídolo!



Confira o programa… pic.twitter.com/Wc3UMC9mum — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

O Internacional também foi outro clube a se manifestar sobre a morte de Manga. O Colorado classificou o ex-jogador como peça fundamental do bicampeonato do Campeonato Brasileiro (1975 e 1976), relembrando, inclusive, quando ele jogou a final com dois dedos quebrados.

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos… pic.twitter.com/Y5zXPDnxBz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2025

Manga também passou pelo rival do Internacional, o Grêmio. O Tricolor Gaúcho relembrou a conquista do Campeonato Gaúcho de 1979 do ex-jogador e prestou sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua trajetória.

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento de Hailton Corrêa de Arruda, o ex-goleiro Manga, aos 87 anos. Com passagem pelo Tricolor no fim da década de 1970, conquistou o Campeonato Gaúcho de 1979. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua… pic.twitter.com/BU7GDwM64T — Grêmio FBPA (@Gremio) April 8, 2025

O Nacional-URU também lamentou a morte de Manga. Em publicação no instagram, o clube lembrou das conquistas da Libertadores e das Copas Intercontinental e Interamericana, todas conquistadas em 1971. Os Uruguaios também prestaram solidariedade aos familiares e amigos do ex-jogador.





Veja também