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O Sport segue sem perder sob o comando do interino Márcio Goiano. Na última quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, o Leão venceu o Maranhão por 5x0, em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, garantindo classificação à segunda fase.

Com cinco vitórias e dois empates, Márcio se diz tranquilo no cargo, ressalta que chegou ao clube para ser auxiliar e celebra que poderá entregar o elenco equilibrado para o próximo nome que vier a treinar o clube.

Estou bem tranquilo, vim para o clube para ser auxiliar, lógico que a gente sabia que poderia acontecer isso durante o ano, isso faz parte do futebol. Fui um jogador de liderança, hoje, como treinador, sou contratado para fazer a gestão em todos os sentidos, procurar dar tranquilidade aos atletas e temos procurado organizar o time em todos os aspectos. Vou continuar tentando ajudar, os jogadores estão fazendo a diferença e conquistando os pontos que a gente precisa, disse o interino Márcio Goiano.

Mesmo com alguns pedidos de efetivação ganhando força entre alguns torcedores do Sport, o auxiliar da casa se mostrou tranquilo e focado nos atuais objetivos do clube. Entre as principais conquistas até aqui, Goiano enxerga na recuperação do elenco o seu principal legado até aqui.

“A vida do treinador é feita de números e resultados, fico muito feliz pelos resultados, são cinco vitórias e dois empates. É muito legal a gente poder entregar um grupo para o próximo treinador, tendo uma equipe organizada, onde alguns jogadores cresceram, são mais opções no elenco, onde temos um time confiante, onde se inicia com 11, mas com outros que podem entrar e ajudar", disse.



O Sport volta a campo no próximo sábado (18), fora de casa, contra o América-MG, em Belo Horizonte. Mesmo diante do lanterna da Série B, o elenco rubro-negro encara o jogo com atenção, enxergando o potencial do adversário. Estreando no Coelho, Roger Silva encontrará sua antiga equipe no Independência.

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