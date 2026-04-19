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Futebol Pernambucano Sport: Márcio Goiano vê necessidade de melhora ofensiva para conquistar primeira vitória em casa Leão ficou no empate diante do Vila Nova e Avaí, mas agora busca primeira vitória como mandante diante do Novorizontino

O empate de 0x0 diante do América-MG, no último sábado (18), em Belo Horizonte, é passado. Ainda assim, deixou algumas lições para o time do Sport de Márcio Goiano na Série B.

Incomodado com a produção ofensiva, o técnico projeta a necessidade de melhorar ofensivamente para o jogo do próximo sábado (25), contra o Novorizontino, na Ilha do Retiro. O Leão ainda busca a primeira vitória em casa na competição nacional.

Na última partida, para Márcio Goiano, o Sport apresentou dificuldades quando se aproximava do gol adversário, não conseguindo construir boas situações de gol.

"A competição tem essa dificuldade no início: as equipes estão buscando a vitória. Todos estão defendendo muito bem, então cria essa dificuldade", explicou o treinador leonino.

Já na próxima rodada, o confronto será diante dos paulistas do Novorizontino e o cenário previsto será de dificuldades. O treinador rubro-negro compartilhou do que esperar do confronto.

"Nós vamos jogar contra a equipe do Novorizontino, time que chegou à final do Campeonato Paulista, então a gente sabe da qualidade do adversário que vamos enfrentar, nós temos que nos preparar bem, até porque é um adversário qualificado".

Nas duas partidas que fez como mandante até aqui, o Rubro-negro ficou no empate contra Vila Nova e Avaí, não conseguindo transformar o seu estádio em um trunfo de vitórias.

Com uma semana inteira para trabalhar, Márcio Goiano acredita que terá tempo suficiente para mudar a situação e que o time irá corresponder dentro de campo.

"Nós realmente não conseguimos a vitória [em casa], mas a luta e busca vai ser sempre. Os jogadores dentro de campo vão se dedicar ao máximo em busca desse resultado e a gente vai trabalhar durante a semana toda para isso", concluiu o treinador do Sport.

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