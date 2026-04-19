Dom, 19 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo18/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Sport: Márcio Goiano vê necessidade de melhora ofensiva para conquistar primeira vitória em casa

Leão ficou no empate diante do Vila Nova e Avaí, mas agora busca primeira vitória como mandante diante do Novorizontino

Reportar Erro
Márcio Goiano, treinador do Sport, cobra melhora ofensiva na Série BMárcio Goiano, treinador do Sport, cobra melhora ofensiva na Série B - Foto: Will Gonçalves / SCR

O empate de 0x0 diante do América-MG, no último sábado (18), em Belo Horizonte, é passado. Ainda assim, deixou algumas lições para o time do Sport de Márcio Goiano na Série B. 

Incomodado com a produção ofensiva, o técnico projeta a necessidade de melhorar ofensivamente para o jogo do próximo sábado (25), contra o Novorizontino, na Ilha do Retiro. O Leão ainda busca a primeira vitória em casa na competição nacional. 

Na última partida, para Márcio Goiano, o Sport apresentou dificuldades quando se aproximava do gol adversário, não conseguindo construir boas situações de gol. 

"A competição tem essa dificuldade no início: as equipes estão buscando a vitória. Todos estão defendendo muito bem, então cria essa dificuldade", explicou o treinador leonino.

Leia também

• Em jogo elétrico, Sport fica no empate sem gols com o América-MG, pela Série B

• América-MG x Sport: veja onde assistir, horários e prováveis escalações

• "Responsabilidade aumenta", ressalta Márcio Goiano ao assumir comando do Sport

Já na próxima rodada, o confronto será diante dos paulistas do Novorizontino e o cenário previsto será de dificuldades. O treinador rubro-negro compartilhou do que esperar do confronto.  

"Nós vamos jogar contra a equipe do Novorizontino, time que chegou à final do Campeonato Paulista, então a gente sabe da qualidade do adversário que vamos enfrentar, nós temos que nos preparar bem, até porque é um adversário qualificado".

Nas duas partidas que fez como mandante até aqui, o Rubro-negro ficou no empate contra Vila Nova e Avaí, não conseguindo transformar o seu estádio em um trunfo de vitórias.

Com uma semana inteira para trabalhar, Márcio Goiano acredita que terá tempo suficiente para mudar a situação e que o time irá corresponder dentro de campo. 

"Nós realmente não conseguimos a vitória [em casa], mas a luta e busca vai ser sempre. Os jogadores dentro de campo vão se dedicar ao máximo em busca desse resultado e a gente vai trabalhar durante a semana toda para isso", concluiu o treinador do Sport. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter