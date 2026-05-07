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FUTEBOL Sport: Márcio Goiano vê tempos distintos diante do ASA e cobra menos erros para sequência Rubro-negro aguarda o vencedor de Confiança e Fortaleza para enfrentar na semifinal da Copa do Nordeste

O Sport venceu o ASA pelo placar de 1x0 e avançou à semifinal da Copa do Nordeste, na última quarta-feira (06). Ainda assim, o copo pôde ser visto como 'menos cheio', principalmente pelos erros coletivos e chances cedidas ao adversário, que foram muitas.

A etapa inicial foi onde o Leão mais sofreu. Com muitos espaços, o time visitante ficou bem à vontade e foi perigoso. Para o treinador rubro-negro, muito disso se deu pelos erros constantes de passe, que possibilitaram os contra-ataques.

"Erramos muitos passes no primeiro tempo, também teve um alto número de finalizações, dos dois lados. Sempre falo que os erros de passe que trazem os grandes problemas durante os jogos", comentou Márcio Goiano.

O técnico leonino também analisou que o fato de jogar como mandante, tendo a obrigação de buscar o resultado, também foi um fator para o time ficar um pouco mais vulnerável atrás e o adversário soube aproveitar bem isso.

Mas com o decorrer do segundo tempo, o Sport se mostrou mais senhor da partida e passou a controlar o duelo. Para Márcio, o resultado positivo e a classificação veio de conseguir minimizar os equívocos na etapa final.

"O adversário explorou os nossos erros para chegar no nosso gol. Na parte defensiva, a gente tem cometido alguns erros frequentes nos jogos. O futebol não admite muitos erros, principalmente em jogos decisivos. No segundo tempo, a gente minimizou os erros e conseguimos a vitória", analisou o treinador do Sport.

O Leão agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta fora de casa, em duelo válido pela oitava rodada da Série B. Vindo na terceira colocação com 13 pontos, o Sport ainda segue invicto na competição e uma vitória pode levar o time para liderança.



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