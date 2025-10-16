A- A+

Polêmica Sport reconhece erro no check-in de Marivaldo e pede desculpas ao torcedor Torcedor enfrentou problemas para acessar à Ilha do Retiro no jogo contra o Ceará

O Sport divulgou uma nota, nesta quinta-feira (16), esclarecendo o problema enfrentado por Marivaldo Silva, torcedor símbolo do clube e vencedor do Fifa Fan Award 2020, antes do jogo contra o Ceará, nesta última quarta-feira (15), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Marivaldo aparece aguardando a liberação para poder passar pela catraca e acessar as arquibancadas.

Após ter seu ingresso pago por Yuri Silva Monteiro, torcedor que está gravando o vídeo, Marivaldo desabafa, dizendo que resolveu o problema um dia antes, na secretaria do clube, e questiona: “Para que o prêmio de melhor torcedor do mundo? Para quê isso?”.

Em nota, o Sport reconheceu o erro na conclusão do processo e pediu desculpas a Marivaldo pelo episódio.

O clube também informou que uma equipe de operações do jogo foi acionada para solucionar o problema, quando um torcedor decidiu pagar o ingresso de Marivaldo.

O Sport ainda agradeceu a iniciativa de Yuri e disse que fará o ressarcimento integral do valor do ingresso a ele.

Por fim, o Sport informou que Marivaldo possui livre acesso à Ilha do Retiro. Confira a nota na íntegra:

O Sport Club do Recife informa que o torcedor símbolo Marivaldo esteve na Secretaria Social do Clube na manhã da última quarta-feira (15) para realizar o check-in. No entanto, houve um erro na conclusão do processo.

Ao chegar à catraca de acesso da Ilha do Retiro, às 19h33, o problema foi identificado, e a equipe de operações de jogo do Sport foi prontamente acionada para solucioná-lo. Neste momento, um torcedor rubro-negro se dispôs a ajudar, adquirindo um ingresso para viabilizar a entrada de Marivaldo, que acessou estádio às 19h49.

O Sport Club do Recife reconhece o equívoco e pede desculpas ao torcedor Marivaldo pelo ocorrido. O Clube agradece ao torcedor Yuri Silva Monteiro, que, de forma solidária, adquiriu o ingresso, e realizará o ressarcimento integral do valor.

O Clube reforça a todos os seus colaboradores que Marivaldo possui livre acesso à Ilha do Retiro, reafirmando seu compromisso com o respeito, a inclusão e o reconhecimento daqueles que representam com orgulho a camisa rubro-negra.



