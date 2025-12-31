A- A+

Futebol Sport anuncia contratação do atacante Marlon Douglas Ex-Paysandu, jogador assinou com o Leão até o fim da Série B 2026

Na manhã desta quarta-feira (31), o Sport anunciou sua primeira contratação para a temporada 2026: trata-se do atacante Marlon Douglas. O jogador estava no Paysandu e firmou vínculo com o Leão da Ilha do Retiro até o término da Série B do Brasileirão.

Pernambucano de Toritama, cidade do Agreste, o novo reforço leonino retorna ao clube, após passar pelo sub-23 em 2018. Naquela ocasião, ainda com 20 anos, anotou sete gols em 14 jogos.

Em 2025, Marlon Douglas esteve em campo em 48 ocasiões e marcou sete gols. Do total, 31 partidas foram na campanha da queda do clube paraense para a Série C. O atleta é velho conhecido do executivo de futebol Ítalo Rodrigues.

"É um atleta que trabalhei e conheço. Encaixa em um perfil dentro do que buscamos para o Sport, com alta minutagem durante a temporada que passou, entrega física e competitiva", falou o diretor ao site oficial rubro-negro.

Revelado pelo Porto de Caruaru, o atacante soma passagens ainda por equipes como Central, Oeste e Guarani. No futebol internacional, atuou pelo Gil Vicente, de Portugal, enre 2023 e 2024.

