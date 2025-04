Sport perde Matheus Alexandre, suspenso, mas terá retornos para jogo com Corinthians

A- A+

Com o técnico Pepa tendo que lidar com lesões neste início de Brasileiro no elenco, o Sport ainda terá um desfalque por suspensão para o jogo com o Corinthians, neste sábado (19), às 16h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada: o lateral-direito Matheus Alexandre.

Depois de receber cartões contra São Paulo e Palmeiras nas duas primeiras rodadas, o jogador foi titular e recebeu o terceiro amarelo diante do RB Bragantino e não poderá encarar o Alvinegro fora de casa.

Com a ausência do jogador e o retorno de algumas peças, a tendência é que Pepa volte com Hereda para a lateral direita e improvise Chico como lateral-esquerdo, uma vez que Dalbert e Igor Cariús seguem fora de combate. Desfalque por questões contratuais no último jogo, Lucas Cunha pode voltar a ser utilizado ao lado de João Silva no miolo de zaga.

Quem também vai reforçar a equipe em Itaquera são o meio-campista Sérgio Oliveira e o atacante Gonçalo Paciência. O primeiro esteve fora do jogo com o RB Bragantino com um desconforto na coxa esquerda. Já o centroavante estava em processo de transição física, após se recuperar de uma lesão muscular no quadril direito.

Por ter vínculo com o Massa Bruta, Arthur Sousa esteve fora da derrota por 1x0, na última rodada, mas também volta a ser opção para Pepa. Antônio Carlos, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, também deve ser relacionado para o compromisso contra o Corinthians.

