Sport: Matheus Alexandre e Gustavo Maia não jogam mais; Di Plácido e Lobato não renovarão contrato

O Sport comunicou nesta terça-feira (13) que o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Maia não jogarão mais pelo clube. O Leão informou que está atuando junto aos representantes dos atletas na busca por novas oportunidades no mercado.

Além disso, os rubro-negros também confirmaram que não renovarão os contratos do lateral-direito Leonel Di Plácido e do atacante Lenny Lobato, que se encerram no mês de junho.

“Enquanto as negociações não avançam, os atletas seguirão um plano especial de treinamento, desenvolvido pelo staff do clube, em suas dependências”, informou o Sport, em nota.

Matheus disputou 12 jogos pelo Sport, com apenas um gol marcado, na vitória do Leão por 2x1, para o Ferroviário-CE, pela Copa do Nordeste. O atleta, porém, foi um dos mais criticados pela torcida, chegando a perder a titularidade para Hereda durante parte da temporada. Ainda na lateral, Di Plácido participou de sete partidas pelos rubro-negros.

No ataque, Lenny Lobato chegou ao Sport ainda no ano passado. Ao todo, marcou seis gols em 41 partidas. Na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, contudo, ele não balançou as redes.

Gustavo Maia balançou as redes apenas uma vez em 16 jogos pelo Sport. O gol solitário, assim como Matheus Alexandre, foi também perante o Ferroviário.



As mudanças no elenco acontecem logo após a chegada do técnico António Oliveira e da saída do executivo de futebol, André Figueiredo.

