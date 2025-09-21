A- A+

Futebol Sport: Matheusinho é personagem principal nas vitórias do Leão na Série A Neste domingo (21), o camisa 17 marcou um golaço na vitória contra o Corinthians

O Sport parece que encontrou um talismã que pode lhe garantir vitórias. Neste domingo (21), graças ao gol de Matheusinho, o Rubro-negro venceu o Corinthians por 1x0, na Ilha do Retiro, e acabou com o jejum de vitórias em casa que durou 13 partidas, a maior da história do clube.

Após o apito final, o camisa 17, muito emocionado, teve dificuldades de explicar o turbilhão de sentimentos. Em uma campanha de pouco sucesso até aqui, o meia foi responsável pelos gols das duas vitórias do time na Série A, o deste domingo, e contra o Grêmio, em Porto Alegre, em 10 de agosto.

“Eu não tenho nem palavras para descrever o que aconteceu hoje comigo. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família. É um peso que a gente tira das costas de não ganhar na Ilha e hoje aconteceu com um gol meu”, disse visivelmente emocionado.

O Leão volta a campo agora no próximo sábado (27), às 16h, no Castelão, contra o Fortaleza, em clássico nordestino. O confronto colocará frente a frente o lanterna, que continua sendo o time rubro-negro, e o vice-lanterna, o Leão do Pici.





