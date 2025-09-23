A- A+

Sport Decisivo nas vitórias do Sport no Brasileirão, Matheusinho destaca "passo a passo" para a equipe Leão tem apenas dois triunfos na competição, com participação decisiva do atacante; clube segue na laterna da Série A

As poucas vitórias do Sport no Brasileirão deste ano têm uma característica em comum: os dois triunfos foram definidos pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Matheusinho.

O atleta de 27 anos balançou as redes contra o Grêmio, fora de casa, e, na última rodada, diante do Corinthians. Esse último resultado garantiu a primeira vitória do Leão dentro de casa, na 24ª rodada da Série A.

Além dos gols decisivos, Matheusinho contribuiu com duas assistências nos dez jogos que já fez com a camisa do Sport.

Apesar do papel importante nos jogos que resultaram em vitórias, Matheusinho valorizou o trabalho da equipe de uma forma geral em entrevista coletiva nesta terça-feira (23).

“Eu não falo só dos meus gols, mas a equipe toda está de parabéns. Não fui só eu. Foi o Gabriel, nossos zagueiros, nossos volantes, nossos laterais para a gente poder desempenhar um bom futebol e ter essa oportunidade de sair com essas vitórias que está sendo muito importante”, disse o atacante.

Proposta

Neste mês, o jogador do Sport, que pertence ao Santa Clara, de Portugal, chegou a receber uma proposta do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Leão vetou a negociação e manteve o atleta que está emprestado até o meio do próximo ano. Matheusinho comentou sobre esse período.

“Meus empresários me blindaram o máximo para que eu ficasse com a cabeça boa e eu também estou focado no Sport. Independente do momento, estou aqui para fazer meu trabalho e fazer bem feito. Até meu último dia de contrato no Sport, eu vou dar minha alma por esse clube”, destacou.

O Sport segue na lanterna da Série A, com apenas 14 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Vasco, com dez pontos de vantagem em relação ao Rubro-negro.

O atacante comentou que a equipe está empenhada em melhorar a situação na tabela “passo a passo”.

“O professor Daniel [Paulista] passa para a gente uma tranquilidade boa dentro dos treinamentos. Isso é para quando a gente chegar nos jogos, ter a cabeça boa. É um momento realmente delicado, mas a equipe toda está se empenhando, está se doando ao máximo. E é passo a passo, mas com a cabeça totalmente focada para poder até mesmo sonhar em sair dessa situação”, relatou Matheusinho.

A próxima partida do Leão é contra o Fortaleza, neste sábado (27), às 16h, na Arena Castelão.



Veja também