Sport melhora retrospecto recente em disputas de pênaltis; confira os últimos resultados

Em menos de três dias, os corações rubro-negros foram testados com duas decisões de pênaltis seguidas. Na Arena de Pernambuco, o Sport saiu vencedor do duelo da semifinal contra o Santa Cruz, neste sábado (16), pelo Campeonato Pernambucano e na última quarta-feira (13), também bateu o Murici, na segunda rodada da Copa do Brasil, ambas nas disputas da marca penal. Essa sequência vitoriosa nos pênaltis deixa para trás um retrospecto que vinha muito ruim desde 2020 - cinco derrotas em seis disputas -, mas que também reforça a força mental do atual elenco rubro-negro.

"Eu acho que isto - força mental - está relacionado ao perfil de jogadores que temos na etapa de iniciação de um projeto. Que equipe nós temos intenção de construir? Temos não só um perfil de jogo, mas de personalidade, de capacidade profissional, perseverança, insistência e determinação. Eu falei agora no vestiário o orgulho que temos como comissão de estar à frente desses jogadores, pela humildade, pela personalidade e capacidade de suportar pressão. É um grupo de homens muito fortes e isso é um componente valioso de nossa identidade", comentou Mariano Soso em coletiva pós-jogo contra o Santa Cruz.



Confrontos passados

Depois do título do Campeonato Pernambucano de 2019, em que brilhou a estrela do ex-goleiro rubro-negro Maílson, o Sport passou maus bocados quando as decisões foram decididas na marca do pênalti. Em 2020, ainda durante a pandemia da COVID-19, sem a presença de público, o Leão foi eliminado no Barradão, em disputada das quartas de final da Copa do Nordeste, pelo Fortaleza. Depois de 0x0 no tempo normal, melhor para os cearenses que venceram por 4x1 nas penalidades.

Já em 2021, o Sport perdeu o grande tabu que defendia contra o Náutico em decisões. Após 1x1 no tempo normal, o Timbu levou a melhor por 5x3 e levou a taça do Campeonato Pernambucano daquele ano, nos Aflitos. Um ano depois, mais uma queda no estadual nos pênaltis. Depois por empatar em 2x2 na Ilha do Retiro, o Leão caiu diante do Salgueiro, que venceu por 4x2 naquela disputa.

2023 não foi um ano que ficará guardado na memória dos rubro-negros por bons motivos. O Sport viveu dois grandes traumas nos pênaltis, depois de ter se recuparado na eliminatória, forçado o empate e consequentemente os pênaltis. Na final da Copa do Nordeste do ano passado, diante do Ceará, o Rubro-negro venceu no tempo normal por 1x0, igualando tudo no agregado. Mas com uma grande atuação do goleiro Richard, o Vozão frustrou a Ilha do Retiro e ficou com o título ao vencer por 4x2 nas penalidades.

Decepção igual aconteceu no Morumbi. Depois de perder no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Leão fez o que parecia improvável e venceu o São Paulo, fora de casa por 3x1. Mas nas penalidades o Sport não conseguiu ter o mesmo bom desempenho dos 90 minutos e caiu pelo placar 5x3 para o Tricolor Paulista.

A única exceção durante este período foi a vitória diante do CSA, na disputa das quartas de final da Copa do Nordeste de 2022. Depois de 0x0 no tempo regularmentar, no Rei Pelé, o Rubro-negro conquistou a vaga na fase seguinte vencendo por 3x1.

Retrospecto recente do Sport em penalidades

Sport 0 x 0 Santa Cruz (5x3) - 16/03/2024 - Semifinal do PE

Sport 1 x 1 Murici (5x4) - 13/03/2024 - Segunda fase da Copa do Brasil

São Paulo 1 x 3 Sport (5x3) - 01/06/2023 - Oitavas da Copa do Brasil

Sport 1 x 0 Ceará (2x4) - 03/05/2023 - Final da Copa do Nordeste

Sport 2 x 2 Salgueiro (2x4) - 06/04/2022 - Quartas de final do PE

CSA 0 x 0 Sport (1x3) - 22/03/2022 - Quartas de final da Copa do Nordeste

Náutico 1 x 1 Sport (5x3) - 23/05/2021 - Final do PE

Fortaleza 0 x 0 Sport (4x1) - 25/07/2020 - Quartas de final da Copa do Nordeste

